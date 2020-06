UFFICIALE – Orzinuovi, terzo squillo: ecco Giacomo Zilli

La Pallacanestro Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Giacomo Zilli, centro italiano di 206 cm, per la stagione 2020/2021.

Classe 1995 e nativo di Cividale del Friuli (Udine), Giacomo Zilli muove i primi passi nella palla a spicchi presso l’Udine Basket Club, viatico che lo porterà ad intraprendere un’importante esperienza sportiva e scolastica negli Stati Uniti, frequentando la Mount Zion Christian Academy Highschool di Durham (North Carolina). Prosegue l’avventura americana in NCAA, vestendo per un quadriennio (2013-2017) la canotta degli UNCA Bulldogs di Asheville (North Carolina) con cui matura 3.6 punti di media a partita addizionati a 2.3 rimbalzi catturati. Rientra in Italia nella stagione 2017/2018, quando firma con la Fortitudo Agrigento (Serie A2) iniziando così la propria carriera da professionista. La società siciliana decide di confermare anche per l’annata successiva il lungo friulano, che ripaga la fiducia in lui riposta facendo registrare 9.7 punti di media conditi da 5.7 rimbalzi catturati ad ogni allacciata di scarpe. Questi numeri gli valgono, durante la scorsa estate, la chiamata dell’APU Udine, dove scrive a referto 5.3 punti di media a partita glassati da 3.1 rimbalzi catturati in 12 minuti di utilizzo. Giacomo ha, inoltre, preso parte alla spedizione della Nazionale Under 20, guidata da coach Stefano Sacripanti, ai campionati europei di categoria andati in scena a Lignano Sabbiadoro e Latisana (2015) chiusi al nono posto in classifica con un bottino personale di 6.2 punti di media a partita e 4.6 rimbalzi catturati.

Queste le parole di Alessandro Muzio, direttore sportivo della Pallacanestro Orzinuovi, dopo l’ingaggio di Giacomo Zilli: «Siamo molto contenti che Giacomo abbia firmato per noi. E’ un giocatore giovane, che però ha già avuto importanti esperienze negli Stati Uniti, così come al suo rientro in Italia ad Agrigento. La scorsa stagione ad Udine non ha trovato molto spazio, ma, a nostro avviso, è uno dei migliori lunghi della categoria, ha ancora ampi margini di miglioramento e siamo felici che sarà il nostro centro titolare. Lavoreremo con lui sia per cercare di vincere le partite che per aiutarlo ulteriormente a crescere. E’ stata un’ottima operazione e abbiamo un giocatore veramente tosto che ci coprirà sotto canestro».

Giacomo Zilli commenta così la sua fresca firma ad Orzinuovi: «Sono contentissimo di avere firmato per Orzinuovi. Fin da subito, infatti, mi sono sentito voluto e al centro di questo nuovo progetto. Spero di iniziare al più presto la prossima stagione, in modo da poter incontrare personalmente la società ed i nuovi tifosi».

