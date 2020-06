UFFICIALE – Riccardo Visconti lascia la Pompea Mantova

Cara Mantova dopo due anni è arrivato a malincuore il momento dei saluti.

Grazie a tutti i tifosi che hanno festeggiato e gioito con me sotto la curva, a coloro che si sono scatenati dopo qualche mia esultanza caricandomi ancora di più e a coloro che mi hanno sostenuto quando ho sbagliato e avevo bisogno di una spinta in più. Quindi grazie tifosi, grazie davvero mi avete dato un immenso calore.

Grazie ai miei compagni, con cui ne ho combinate di tutti i colori, soprattutto ci siamo divertiti come matti faticando insieme, grazie per le mille risate, i mille momenti in cui mi sono sentito a casa, come se foste la mia famiglia.

Grazie a chi mi ha scelto e lanciato e grazie a chi mi ha spinto e motivato senza “sconti” e senza “vis” a dare sempre di più.

Grazie alla società per avermi dato l’opportunità di migliorare e arrivare a fare questo salto, ne sarò sicuramente grato.

Grazie a tutte le persone che, al di là di tifosi o meno, hanno ricoperto un ruolo importante per me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto e creduto in me.

E infine cara Mantova vedrai che dopo questo momento di difficoltà ti riprenderai e splenderai ancora, i tuoi tifosi ti stanno aspettando con ansia.

Grazie per tutto, è davvero difficile salutarti!

Un abbraccio grande, come i tanti che ci siamo dati dopo grandi vittorie

SCT LALALALALALALAAAAÀ

–

Fonte: profilo facebook di Visconti