UFFICIALE – Roseto firma l’ex Napoli Nemanja Dincic

Il Roseto Sharks comunica in data odierna di aver contrattualizzato, sino al termine della stagione sportiva 2019/20, l’atleta di nazionalità serba ma con formazione cestistica italiana Nemanja Dincic, proveniente dalla GeVi Napoli, A2 Ovest.

Classe ’98 di 201 cm, Dincic è un giocatore che fa della forza fisica e dell’intensità una vera e propria arma: ragazzo grintoso, già con anni di esperienza in A2 seppur sia ancora un “under”: nel 2015 l’esordio proprio in questa categoria con la maglia dell’Assigeco Piacenza, squadra con cui rimane per 2 anni, e soprattutto nella seconda stagione piacentina si ritaglia sempre più spazio. L’anno successivo firma a Treviglio, con cui conquista anche la post season, segnando oltre 5 punti, 2 rimbalzi, il 53% da due in 15 minuti di utilizzo medio: nell’estate 2018 il suo passaggio a Napoli, in Serie B, con la maglia partenopea segna quasi 13 punti a gara con 8 rimbalzi, accedendo anche ai playoffs, canotta che indossa anche nella prima parte di questa stagione.

Nemanja Dincic già da domani sarà a disposizione di Coach D’Arcangeli e esordirà domenica nella trasferta di Orzinuovi, andando a rimpolpare il reparto lunghi rosetano.

FONTE: Uff. Stampa Roseto Sharks