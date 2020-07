UFFICIALE – Ruben Zugno triplica: sarà ancora a Bergamo

Il nuovo corso di Bergamo Basket 2014 riparte da una importante conferma: Ruben Zugno

vestirà per la terza stagione consecutiva la canotta giallonera. Il 24enne playmaker siciliano –

nella scorsa stagione – ha disputato 27 gare tra Supercoppa e campionato, viaggiando in regular

season a 12.5 punti e 4.3 assist di media, secondo miglior passatore del girone Ovest. Il rinnovo

di Zugno rappresenta il primo tassello della Bergamo che affronterà il campionato 2020-2021,

una pedina di assoluto valore nello scacchiere dei gialloneri.

“Sono veramente contento di poter giocare per questa società e per la città di Bergamo per il

terzo anno consecutivo. La presenza di due figure eccellenti come coach Calvani e il GM Petronio

sono state fondamentali in questa scelta e non vedo l’ora di poter lavorare ancora con loro e

raggiungere insieme i nostri obiettivi giorno dopo giorno. Anche il presidente Lentsch mi ha

trasmesso il suo grande entusiasmo e sono sicuro che la prossima stagione sarà speciale e che

faremo divertire tutti i tifosi bergamaschi!” questo il pensiero di Zugno subito dopo l’ufficialità

della sua conferma in giallonero.

“Sono estremamente felice di questa conferma – dice coach Calvani – Ruben aveva già

dimostrato l’anno precedente (2018-2019, ndr) di farsi trovare pronto, in una situazione

particolare come quella dei Playoff. Ha lavorato molto bene durante la scorsa stagione e la

risposta è arrivata, soprattutto se consideriamo l’ottimo girone di ritorno disputato. Per

Bergamo è un vanto potere aver nelle sue fila un playmaker di questa qualità.”

Uff stampa Bergamo Basket 2014