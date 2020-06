UFFICIALE – San Severo rinnova con capitan Di Donato

Quasi mille punti in tre stagioni, più di 900 rimbalzi strappati dai tabelloni, una valutazione media che garantisce quantomeno la doppia cifra. Eppure i numeri non dicono tutto! Emidio di Donato si è legato a San Severo in modo indissolubile: ha sempre lottato sul parquet, sempre, come un leone. Ha guidato i cori nei momenti di giubilo e “ci ha messo la faccia” nelle ore grigie. Ha interpretato al meglio il ruolo di capitano rendendo forte e coeso lo spogliatoio. Una matricola della categoria che sembra un veterano.

Insomma, “DiDo” ha saputo interpretare la continuità di questa società con l’animo pugnace che lo contraddistingue e che, guarda caso, è lo spirito guida del sodalizio giallonero. Altro non dobbiamo aggiungere se non felicitarci per la sua scelta e per quella del Presidente Amerigo Ciavarella e di tutti i soci…

Come together, right now… CAPITANO!

