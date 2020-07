UFFICIALE – Super conferma per Forlì: Erik Rush resta alla Unieuro

Pallacanestro 2.015 comunica il prolungamento del rapporto con Erik Rush, che vestirà i colori biancorossi anche nella prossima stagione.

Californiano con passaporto svedese, nel campionato scorso Erik ha viaggiato a 12,9 punti e 5,7 rimbalzi (il migliore del roster) in 29 minuti di media a partita.

Il commento del Presidente Giancarlo Nicosanti: “Penso che Erik sia il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere: è disponibile, serio, un gran lavoratore, non si tira mai indietro ed in ogni sua gara, c’è tanto di più dei numeri che finiscono nelle statistiche. Con grande piacere lo abbiamo voluto confermare e siamo contenti di averlo con noi anche in questa stagione”.

Il GM Renato Pasquali: “Erik è un giocatore che sa farsi apprezzare a 360 gradi, sia dai compagni di squadra, ma anche dallo staff e dai tifosi. È uno dei pochi che non si è mai tirato indietro e ha messo sempre la squadra davanti a tutti i suoi valori. L’umiltà è la caratteristica che lo contraddistingue maggiormente, che va a supporto dell’atletismo e delle capacità tecniche che sono palesi ed evidenti a tutti”.

Il pensiero di coach Sandro Dell’Agnello: “Erik è un giocatore di sicuro rendimento e affidabilità, preziosissimo perché può giocare indifferentemente in almeno tre ruoli sia in attacco che in difesa, ed in più è un ragazzo straordinario. Un’altra importante conferma dello zoccolo duro della squadra dello scorso anno”.

Erik Rush: “Sono incredibilmente felice di rimanere a Forlì, dove penso che abbiamo ancora qualcosa da completare rispetto all’anno scorso. Conosco lo staff e la Società, e penso abbiano fatto un grande lavoro per costruire la squadra, e non vedo l’ora di iniziare. Forlì è una città dove ho stretto amicizie e rapporti, ed è una grande città di basket! Spero di rivedere tutti il prima possibile per cominciare a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi”.

Ancora con noi, Erik Rush!