UFFICIALE – Terrence Roderick è un giocatore di Forlì

Pallacanestro 2.015 comunica di avere raggiunto un accordo con Terrence Roderick, che sarà il secondo americano del roster biancorosso nella prossima stagione.

Per Terrence si tratta di un ritorno a Forlì, dove ha giocato con la maglia della Fulgor Libertas al termine della stagione 2011/2012 e, successivamente, nel 2012/2013, con coach Sandro Dell’Agnello in panchina e Nicola Natali tra i compagni di squadra (18.6 punti, 7.1 rimbalzi e 4.4 assist di media).

Esterno di 198 cm, nato a Philadelphia il 5 giugno 1988, T-Rod ha iniziato la sua carriera sportiva nella Northeast Prep School e, dopo il College nella University of Alabama at Birmingham, nel 2009 è approdato in Austria, negli Arkadia Traiskirchen. Dopo gli anni a Rimini, Cremona e Forlì, dal 2013 al 2015 ha giocato in Israele, prima di tornare in Italia per vestire le maglie di Agropoli (19.1 punti, 7.1 rimbalzi e 5 assist di media) e Ferrara (16.4 punti, 6.4 rimbalzi e 4.4 assist di media).

Nel 2018, ritrova coach Sandro Dell’Agnello e insieme guidano Bergamo ad un’importante stagione, che Terrence chiude segnando 19.8 punti, catturando 10.2 rimbalzi e distribuendo 5.9 assist di media. La scorsa estate, infine, il passaggio a Napoli dove, in un’annata interrotta a causa dell’emergenza sanitaria ha chiuso a 15.2 punti, 7.1 rimbalzi e 4.1 assist di media a partita.

Il commento del Presidente Giancarlo Nicosanti: “È un giocatore fortemente voluto da me, Sandro e Renato: è il giocatore ideale per la nostra squadra, visto che è capace di battere l’uomo, di essere un fattore a rimbalzo e anche di creare per i compagni, come dicono le sue cifre in termini di assist negli anni anni. Pensiamo quindi che si inserisca nel migliore dei modi nel nostro roster, e siamo felici di riaverlo a Forlì”.

Il pensiero del GM Renato Pasquali: “Credo che Rod sia il tassello che mancava al nostro mosaico. La sua fantasia esalterà maggiormente le qualità dei compagni di squadra e il suo atletismo ci aiuterà tanto sia a rimbalzo che in fase di recupero difensivo”.

Le parole di coach Sandro Dell’Agnello: “Roderick è il profilo a cui abbiamo pensato appena completata la squadra. Cercavamo come idea di base un giocatore atletico, estroso e capace di creare vantaggi in 1 vs 1: nessuno meglio di lui corrisponde a questo identikit. Ci aiuterà in tutte le voci dello scout, come ha già dimostrato ampiamente di poter fare in questo campionato”.