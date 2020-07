UFFICIALE – Tommaso Guariglia in prestito all’Assigeco Piacenza

Tommaso Guariglia è un nuovo giocatore dell’Assigeco Piacenza. Centro di 207 centimetri, nato a Salerno l’8 agosto 1997, Tommaso è cresciuto nella Virtus Siena, prima di passare alla Stella Azzurra Roma, dove resta per due anni. Da qui il salto in Serie A2 con la maglia della Viola Reggio Calabria prima e della Fortitudo Agrigento per un biennio poi. Nella stagione passata ha vestito la maglia della Leonessa Brescia nella massima serie.

“Quando ho parlato con coach Salieri ho capito subito che Piacenza sarebbe stata la mia scelta – dice il nuovo lungo biancorossoblu – arrivo in una società che ha allestito una squadra giovane, ma comunque ambiziosa e che ha voglia di fare bene. A maggior ragione in un territorio così duramente colpito dal Covid credo che una squadra come la nostra possa e debba rappresentare una possibilità di rinascita attraverso la pallacanestro. Sento di dover fare un ringraziamento anche alla Leonessa Brescia che ha rispettato la mia volontà di arrivare all’Assigeco con una formula contrattuale che ha agevolato questo passaggio. Per ora mando un abbraccio a tutti i tifosi di Piacenza in attesa di poter cominciare gli allenamenti in vista della nuova stagione”

“Tommaso si inquadra alla perfezione nella linea giovane intrapresa dalla società – afferma coach Stefano Salieri – ha motivazioni forti e tanta voglia di crescere e dimostrare il suo valore. E’ un lungo dinamico e agonista, qualità che apprezzo molto. Inoltre ha una mano educata e si muove bene in area. La sua forte volontà di venire da noi è stata decisiva”.

FONTE: Uff. Stampa UCC Assigeco Piacenza