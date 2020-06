UFFICIALE – Tommaso Marino saluta Ravenna: “E’ stato un anno e mezzo magico”

“Lascio un bel pezzo di cuore nella casetta sopra al forno”. Così esordisce Tommaso Marino, nel post Facebook con cui saluta Ravenna, sua casa cestistica e non solo dal febbraio 2019.

“L’avevo detto che bisogna imparare ad essere freddi in questo giochino. Ma io sono un coglione e non imparerò mai! Grazie Ravenna. Grazie a tutti, dal primo all’ultimo, è stato un anno e mezzo magico. Sono arrivato a pezzi e me ne vado da capitano di un gruppo super vincente. Sono stato coccolato molto più di quanto meritassi. Sarei rimasto! Volevo rimanere con tutto me stesso ma si sa come funziona. La società ha progetti diversi e con grande onestà me l’ha comunicato”.