UFFICIALE – Tommaso Raspino è il nuovo colpo dell’Urania Milano

Continua il completamento del mosaico da parte di Urania che ha arricchito la sua batteria di esterni con l’arrivo di Tommaso Raspino. Reduce da un’ottima stagione con Mantova (7 punti e 6,5 rimbalzi a partita) l’ex Stings è pronto per dare il suo contributo ai Wildcats: “Mi ha subito convinto il progetto Urania, una squadra ed una società con grandi qualità. Mi stimola la sfida di conoscere molto meglio Milano e di giocare in uno splendido impianto come l’Allianz Cloud. Conosco già molti ragazzi nei presenti nel roster oltre al vice allenatore Cece Riva. Coach Villa mi ha subito illustrato e coinvolto nel progetto tecnico, non vedo l’ora di cominciare”. Ed è proprio l’allenatore milanese a spiegare nel dettaglio caratteristiche e qualità dell’ala classe 1989: “Raspino è un eccellente giocatore, capace di garantire tanta versatilità nel settore esterni. Completando al meglio il nostro reparto, attraverso le sue doti sia di penetratore, rimbalzista, che di eccellente agonista difensivo”.

FONTE: Ufficio Stampa Urania Basket Milano