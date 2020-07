UFFICIALE – Trieste, Schina fino al 2025, prossima stagione a Caserta

Un rinnovo per il futuro e un prestito per crescere: Matteo Schina ha siglato oggi il suo primo contratto da professionista legandosi all’Allianz Pallacanestro Trieste per le prossime cinque stagioni e, contestualmente, è stato siglato anche l’accordo di prestito con la Juve Caserta per la stagione 20/21.

“Matteo è uno dei giovani più interessanti del panorama cestistico nazionale – spiega il Presidente Mario Ghiacci – dopo essere cresciuto con noi ora è giunto il momento di fare un nuovo importante passo in avanti. Crediamo molto in lui e nel suo talento fin da quando l’abbiamo scelto per il nostro settore giovanile, ha dimostrato di sapersi migliorare con costanza e di avere quelle qualità che cerchiamo per il futuro biancorosso. Ora vogliamo che abbia la possibilità di mettersi alla prova con continuità in un campionato probante come quello di A2, dopo la positiva stagione in serie B a Monfalcone, per tornare poi a Trieste con l’esperienza necessaria per dare ancor di più il suo contributo ai colori biancorossi”.

Playmaker di 180 centimetri, classe 2001, Schina nell’ultimo anno si è suddiviso tra la formazione Under 18 biancorossa e la Serie B di Monfalcone. L’accordo di prestito alla Juve Caserta sarà valido per la stagione 2020/2021.

FONTE: Uff. Stampa Pall. Trieste 2004