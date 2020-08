UFFICIALE – Udine, Nike confermato sponsor tecnico

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare la nuova partnership commerciale con GTZ Distribution s.r.l. che confermerà Nike, azienda leader a livello mondiale nel settore dell’abbigliamento sportivo, sponsor tecnico del club bianconero anche per la stagione 2020-2021.

“È motivo di grande orgoglio per noi – le parole del presidente dell’Apu Old Wild West Udine Alessandro Pedone – affidarci a un fornitore come GTZ e proseguire il rapporto con un marchio prestigioso e universalmente riconosciuto come Nike. La crescita della nostra società, che dal 2016 è stabilmente ai vertici della Serie A2, viene confermata da tale accordo che, siamo certi, ci consentirà non solo di poter utilizzare abbigliamento di altissima qualità, ma anche di migliorare la nostra immagine”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Responsabile Marketing di Apu OWW Michele Basso: “L’intesa con GTZ Distribution e l’affidabilità che solo un’azienda come Nike può garantire ci daranno l’opportunità di ideare nuove linee di prodotti specifiche sia per i nostri tifosi, che diventeranno parte integrante della grande famiglia Apu, sia per tutti gli appassionati di pallacanestro”.

“Siamo entusiasti e onorati di continuare questa partnership con Apu OWW per i valori che questa società esprime stagione dopo stagione – le parole dell’amministratore delegato di GTZ Distribution Riccardo Trolese -. Seppur il momento sia ancora incerto e difficile, siamo certi che lavorando assieme potremmo offrire una grande stagione di basket ricca di emozioni a tutti i tifosi che ci seguiranno”.

FONTE: Uff. Stampa APU Udine