UFFICIALE – Verona, dall’Eurobasket arriva Federico Loschi

Scaligera Basket comunica di aver sottoscritto un contratto con l’atleta Federico Loschi.

Esterno alto 195 cm, nato a Treviso il 9 febbraio 1990, Loschi proviene dall’Eurobasket Roma formazione con la quale ha disputato 16 partite in questa stagione tenendo una media di 8.8 punti per gara.

Cresciuto cestisticamente nel settore giovanile di Treviso, maturando esperienze anche con le nazionali Under 16, 18 e 20, ha esordito in Serie A Dilettanti con la maglia del Riva del Garda nel 2008-2009 prima di trasferirsi nella stagione successiva nell’U.C. Piacentina. Nel 2010-2011 il trasferimento a Casalpusterlengo e nel 2011 firma con la Leonessa Brescia, formazione con la quale collezione 105 presenze e mette a segno 770 punti. Con il team bresciano rimane fino alla stagione 2014-2015 sotto la guida di coach Andrea Diana, arrivando a disputare la semifinale playoff promozione.

L’anno successivo passa a Scafati, dove vince la Coppa Italia di Serie A2 ed arriva ancora una volta alla semifinale promozione collezionando complessivamente 44 presenze e una media di 7,1 punti per match.

Rimane nella stessa categoria anche la stagione seguente, a Recanati. Nel 2017-2018 passa a Trieste dove vince la Supercoppa LNP e conquista la promozione in Serie A (40 presenze totali). Poi, il passaggio a Roma, sponda Eurobasket. Nella sua prima stagione nella Capitale, mette a referto 28 presenze con 12.1 punti di media e quest’anno, dopo le 3 gare in Supercoppa, ha giocato 16 partite di regular season con una media di 8.8 punti per match.

Il giocatore sarà a disposizione di coach Diana dalla giornata odierna.

FONTE: Uff. Stampa Scaligera Basket Verona