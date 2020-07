UFFICIALE – Verona, firmato Giorgio Calvi

Scaligera Basket comunica di aver sottoscritto un contratto con l’ala/centro Giorgio Calvi. Nato il 14 gennaio del 2000 a Melzo (MI), alto 203 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Don Bosco Livorno passando successivamente, per la scorsa stagione sportiva, all’Andrea Costa Imola in Serie A2 dove ha collezionato 16 presenze con 78 minuti totali giocati e 16 punti.

“Giorgio ha accettato volentieri la nostra sfida, quella di mettersi in gioco lottando per guadagnarsi fiducia e minuti da parte del coaching staff – ha dichiarato il General Manager, Alessandro Giuliani – lo scorso anno ha conquistato qualche minuto ad Imola e spero che possa rubarne altri importanti a Verona per la sua crescita. E’ un ragazzo che dovrà allenare e fare lavorare i nostri lunghi durante la settimana”. “Sono molto contento e fiero di essere a Verona – ha aggiunto Giorgio Calvi – una delle società migliori della Serie A2 con storia, tradizione e grandi ambizioni. Sarà un anno importante i miei obiettivi sono quelli di migliorare, guadagnare spazio ed aiutare la squadra”.

FONTE: Uff. Stampa Scaligera Basket Verona