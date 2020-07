UFFICIALE – Verona punta in grande: c’è il ritorno di Phil Greene IV

Scaligera Basket è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta americano Phillip Edward Greene IV. Guardia alta 188 centimetri classe ’92, ha già vestito la canotta di Verona nella stagione 2017-2018 chiudendo la sua prima esperienza in gialloblù con 37 partite giocate ed una media di 18 punti (49% da due punti, 43.5% da tre punti) e 3.5 assist.

“Siamo molto soddisfatti di poter annunciare il ritorno di Phil Greene IV – ha commentato il Presidente Gianluigi Pedrollo – ho chiamato personalmente Phil nelle scorse settimane e fin da subito mi ha espresso la sua volontà di tornare a Verona. E’ un giocatore che abbiamo cercato e voluto; conosciamo il ragazzo, il modo di porsi e di lavorare, abbiamo già apprezzato quanto sia riflessivo e concentrato sull’obiettivo durante la stagione. Phil è un giocatore che tecnicamente non si discute, a nostro avviso è il miglior giocatore che potevamo prendere ed è sempre stata la nostra prima scelta”.

“Sono molto contento di tornare a giocare per la Tezenis Verona – ha aggiunto Greene IV – ricordo sempre con piacere la professionalità e l’organizzazione del club, la bellezza della città e il calore dei tifosi. Ho avuto modo di parlare con il Presidente in questi giorni, gli ho detto fin da subito che sarei tornato molto volentieri e assieme siamo arrivati alla chiusura dell’accordo con grande soddisfazione. Ho già parlato anche con coach Diana, abbiamo avuto un colloquio molto positivo su aspetti tecnici e sul mio ruolo all’interno del team. Sono molto carico e felice, ci sono tutti i presupposti per fare davvero bene”.

IL PROFILO

Nato il 24 ottobre del 1992 a Chicago, è uscito dal college di St. John’s nel 2015 e nell’estate dello stesso anno ha disputato la sua prima Summer League con i Toronto Raptors. Successivamente firma il suo primo contratto in Turchia con Banvit Bandirma Kirmizi, archiviando il suo primo campionato con 18 punti di media, 4.3 rimbalzi e oltre tre assist. Passa successivamente alla Derthona Basket nel 2016-2017 e si conferma in Serie A2 italiana con la maglia della Tezenis Verona nell’anno successivo.

Terminata la sua prima esperienza in gialloblù gioca la sua seconda Summer League, questa volta con i Dallas Mavericks

Nell’estate 2019 firma in Turchia con il Gazientep Spor prima di trasferirsi in Polonia, nel Trefil, a marzo e successivamente a Brindisi per i playoff. Nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia dell’Asseco Arka Gdynia in Polonia, disputando anche l’Eurocup.

Uff stampa Scaligera Basket Verona