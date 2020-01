UFFICIALE – Yancarlos Rodriguez torna a Roseto

Il Roseto Sharks comunica di aver trovato l’accordo, sino al terminedella stagione sportiva, con l’atleta Yancarlos Jeferson Rodriguez,play-guardia classe 1994. Il giocatore italo-dominicano torna, quindi,ad essere un giocatore biancazzurro: si tratta infatti di un graditoritorno, visto che aveva già militato con gli Squali nella scorsastagione, con cui aveva raggiunto il traguardo degli ottavi di finalePlayoffs.

Yancarlos aveva iniziato la stagione in Serie A, con la storica canotta

della Pallacanestro Cantù, totalizzando una media di 2,1 punti in 7,2

minuti di utilizzo: chiamata canturina arrivata dopo un anno pazzesco

fatto proprio con la Sapori Veri, in cui è andato in continuo crescendo

gara dopo gara, oltre 10 punti di media in campionato (con un high di

33 contro Verona) e 3 assist, mentre nelle 5 gare di post season 11

punti con 2,8 assist.

Si tratta di un ritorno importante, quindi, per il roster biancazzurro,

sia per quanto riguarda le doti tecniche sul campo e sia per la serietà

e professionalità dimostrata nell’ultimo anno. Yancarlos farà il suo

esordio Mercoledì 22 Gennaio nella trasferta di Mantova, mentre la prima

apparizione al PalaMaggetti ci sarà Lunedì 27 Gennaio contro

Montegranaro.