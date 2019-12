A Ravenna non si passa, anche Forlì è battuta

ORASì BASKET RAVENNA – UNIEURO FORLÌ 86-73 (19-14; 42-30; 60-51)

ORASì BASKET RAVENNA: Farina, Potts 16, Jurkattam 5, Thomas 20, Chiumenti 7, Marino 13, Zanetti 1, Treier 10 , Venuto 6, Seck 3, Sergio 5, Bravi. All: Cancellieri.

UNIEURO FORLÌ: Rush 9, Kitsing NE, Giachetti 16, Campori, Watson JR 2, Petrovic, Marini 11, Cinti NE, Dilas NE, Oxilia 11, Benvenuti 7, Bruttini 17. All: Dell’Agnello.

L’Unieuro deve fare ancora a meno di Ndoja, e Dell’Agnello parte con Watson JR, Marini, Oxilia, Rush e Benvenuti. Non si segna mai nei primi 3 minuti di gioco e il punteggio si muove con i primi due punti di Oxilia che rispondono a Potts. È Bruttini il faro offensivo dei biancorossi nel primo quarto: il lungo entrando dalla panchina segna 7 punti in 4 minuti per l’11-9 casalingo. La tripla di Giachetti vale il 13-13 ed il quarto si chiude sul 19-14.

Anche nel secondo quarto si fa fatica a trovare la via del canestro nei primi minuti, prima che Ravenna allunghi fino al +10 (25-15). Sono i tiri liberi a muovere il punteggio dei biancorossi con Marini e Benvenuti (26-19), ma verso la fine del primo tempo i padroni di casa segnano con continuità fino al 42-30.

È Marini a tenere vivi i biancorossi ad inizio terzo quarto con sei punti in quattro minuti. Ravenna prova di nuovo a scappare, ma un parziale di 7-0 Unieuro firmato da Bruttini, Giachetti e Marini costringe Cancellieri al timeout (50-41). Si segna di qua e di là, e i canestri di Benvenuti e ancora Bruttini fissano la fine del quarto sul 60-51.

Capitan Giachetti prova a trascinare i compagni, ma Ravenna trova la via del canestro con i canestri di Potts, Treier e Marino nella prima parte dell’ultimo periodo. I padroni di casa giocano anche con il cronometro e controllano il vantaggio accumulato (75-59), prima che gli 8 punti filati di Oxilia accorcino il margine di svantaggio (80-67). Il finale è 86-73.

Dell’Agnello a fine partita “Bisogna sottolineare i grandi meriti di Ravenna, che ha avuto il pallino del gioco in mano per tutta la partita. Soprattutto nei primi 20 minuti abbiamo fatto fatica contro la loro fisicità e non ci deve succedere. In più abbiamo fatto 2/22 da tre e in attacco avevamo bisogno di fare qualche canestro in più ma oggi è stata una di quelle giornata in salita. Non è una scusante, noi volevamo fare un’altra partita e potevamo giocarcela meglio”.

—

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015