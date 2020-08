A2 – Definiti gironi e formula della Supercoppa “Centenario”

Sarà la Supercoppa “Centenario” ad aprire ufficialmente la stagione dell’A2 LNP. Il Torneo, organizzato da LNP in collaborazione con il Settore Agonistico, vedrà al nastro di partenza le 27 squadre iscritte al campionato di Serie A2, suddivise in 7 gironi. Nella fase di qualificazione sono previste tre gare di sola andata che si disputeranno l’11, il 18 e il 25 ottobre.

Si qualificano alle Final Eight – in programma il 6, 7 e 8 novembre – le 7 squadre prime classificate (individuate con i seguenti criteri: punti in classifica, quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio girone, quoziente canestri generale del proprio girone, sorteggio) unitamente alla squadra della società organizzatrice qualora non fosse qualificata oppure, in caso di qualificazione della società organizzatrice, alla migliore seconda classificata (individuata con i seguenti criteri: quoziente canestri con le squadre prime classificate del proprio girone, quoziente canestri generale del proprio girone depurato dei risultati della quarta classificata, sorteggio).

Le squadre sono state così suddivise:

Girone A: Tortona, Torino, Biella, Casale Monferrato

Girone B: Bergamo, Milano, Treviglio, Piacenza

Girone C: Orzinuovi, Verona, Mantova, Udine

Girone D: Ravenna, Forlì, Chieti

Girone E: Pistoia, Eurobasket Roma, Rieti, Stella Azzurra Roma

Girone F: Napoli, San Severo, Latina, Scafati

Girone G: Trapani, Capo d’Orlando, Centro, Ferrara.