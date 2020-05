A2, i club riuniti in video conferenza: “2020/21 stagione di transizione, si parte solo a porte aperte”

Si è svolta oggi in videoconferenza una riunione delle Società di Serie A2 cui hanno partecipato tutte le 28 aventi diritto. Manifestando una completa condivisione sui temi e sulle proposte emerse nel corso di quattro ore di intensa partecipazione.

La riunione è stata aperta con la relazione del presidente LNP Pietro Basciano, che ha aggiornato le Società sui rapporti con la FIP e sui lavori del Consiglio Federale. Ha fatto seguito un intervento del segretario generale LNP, Massimo Faraoni, che ha riepilogato le iniziative di LNP attivate in conseguenza dell’emergenza legata al Coronavirus.

Si sono quindi succeduti numerosi gli interventi dei Presidenti e Dirigenti collegati, che hanno evidenziato la condivisione delle difficoltà cui far fronte, soprattutto per i problemi economici correlati alla chiusura della stagione. E le incertezze, economiche e di sicurezza, per la prossima annata sportiva.

Al di là della condivisione delle difficoltà, in un clima di grande unità, sono emerse alcune proposte, affidate ora al presidente Basciano, con ampio mandato, per la verifica della loro applicabilità.

La valutazione unanime è stata che la stagione 2020/2021 debba essere intesa come stagione di transizione e come tale dovrà essere gestita, con regole e provvedimenti di transizione.

I punti di intesa sono stati:

– Non anticipare l’inizio della stagione agonistica, in attesa disposizioni delle Autorità competenti;

– Verifica delle problematiche e dei costi della sanificazione degli impianti sportivi e delle responsabilità di cui le Società dovranno farsi carico, soprattutto per l’attività giovanile;

– Necessità di un protocollo sicurezza per la ripresa degli allenamenti e del campionato;

– Conferma intesa su partenza del campionato solo a porte aperte;

– Organizzazione Supercoppa con impegno per massima copertura streaming e televisiva in caso di svolgimento a porte chiuse;

– Richiesta di un maggior aiuto economico dalla FIP sulle spese di gestione campionati;

– Forte impegno di tutte le Società ad avere una linea comune sulla gestione dei contratti per gli accordi economici con i tesserati

In chiusura il presidente Basciano ha ringraziato per la partecipazione e la fiducia ricevuta, dando assicurazione di ulteriori occasioni di confronto.

Nei prossimi giorni saranno realizzate le videoconferenze riservate alle Società della Serie B.

Bologna, 9 maggio 2020