A2 Maschile – I provvedimenti del 25-27 gennaio

Serie A2

Gare del 25-27 gennaio 2020

Girone EST

POMPEA MANTOVA. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.

UNIEURO FORLI’. ammenda di Euro 250,00 per offese collettive sporadiche del pubblico ad un tesserato avversario.

Girone OVEST

ORLANDINA BASKET. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.

BERGAMO BASKET 2014. Squalifica campo per 1 gara per invasione del campo di gioco, a fine gara da parte di un addetto al tabellone che cercava di venire a contatto con un atleta della squadra ospite; fatto che non degenerava per il pronto

intervento di due dirigenti delle due squadre.

DERRICK MICHAEL MARKS (atleta REALE MUTUA ASSICURAZIONI TORINO). Squalifica tesserato per 1 gara per comportamenti non regolamentari tali da fomentare la reazione del pubblico a fine gara.

