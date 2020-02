A2 Maschile – I provvedimenti del ventiquattresimo turno

Serie A2

UNdicesima giornata di ritorno, gare del 15-16 febbraio 2020

Girone EST

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico verso un tesserato ben individuato della squadra avversaria.

URANIA BASKET MILANO. Ammenda di Euro 750,00 per rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie (la sirena di fine periodo e quella dei 24″ non sono distinguibili).

Girone OVEST

ORLANDINA BASKET. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico nei confronti di tesserati della squadra avversaria, tra cui un atleta ben individuato.

BCC-CASSA RURALE TREVIGLIO. Ammenda di Euro 1.200,00 per lancio di sputi collettivo e sporadico, verso gli arbitri, colpendo.

NOVIPIU’ C. MONFERRATO. Ammenda di Euro 550,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri, anche con comportamenti atti a turbare, per l’uso di un megafono da parte di un tifoso, per offendere gli arbitri.

Fip.it