A2 Maschile – I provvedimenti disciplinari del ventunesimo turno

Girone EST

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO. Ammenda di Euro 450,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.

XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO. Ammenda di Euro 250,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO. Ammonizione per violazione delle disposizioni in tema di efficienza dei campi di gioco(mancanza di acqua calda per le docce negli spogliatoi arbitrali).

Girone OVEST

GIVOVA SCAFATI. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico nei confronti di un tesserato ben individuato avversario.

BCC-CASSA RURALE TREVIGLIO. Ammenda di Euro 250,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

NOVIPIU’ C. MONFERRATO. Ammenda di Euro 250,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

