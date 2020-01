A2 Old Wild West – Tutto sul match tra Mantova e Roseto

Girone Est

CALENDARIO

Alla Grana Padano Arena di Mantova si sfidano Pompea e Sapori Veri Roseto per il posticipo della 19^ giornata, sesta di ritorno.

Mercoledì 22 gennaio, ore 20.30

Mantova: Pompea-Sapori Veri Roseto

CLASSIFICA

OraSì Ravenna 32, Unieuro Forlì 26, Pompea Mantova* 22, Tezenis Verona 22, Feli Pharma Ferrara 22, Apu Old Wild West Udine 20, UCC Assigeco Piacenza 18, Urania Milano 18, Le Naturelle Imola Basket 18, XL Extralight Montegranaro 16, Sporting Club Juvecaserta 16, Sapori Veri Roseto** 12, Allianz Pazienza Cestistica San Severo* 10, Agribertocchi Orzinuovi 10

*Una partita in meno

**Due partite in meno

POMPEA MANTOVA – SAPORI VERI ROSETO

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: mercoledì 22 gennaio, 20.30

Arbitri: Beneduce, Saraceni, De Biase

Andata: 82-62

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2sy7e6N

QUI MANTOVA

Alessandro Finelli (allenatore) – “Mi aspetto un’importante partita casalinga a livello di intensità, concentrazione e concretezza, di grande umiltà. Abbiamo bisogno di una partita di questo tipo. Mi aspetto anche una grande coesione con tutto l’ambiente: abbiamo bisogno di sostegno dei nostri tifosi ed in questa partita ancora di più, proprio perché è un momento di svolta e speciale del nostro campionato. Abbiamo voglia e necessità di concretizzare una vittoria interna dopo le ultime due sconfitte. In questo momento in A2 non bisogna guardare la classifica perché è bugiarda e nel girone di ritorno cambiano tante cose. Quella con Roseto sarà una partita insidiosissima. Anche questa nostra prossima avversaria ha cambiato il roster arricchendolo con gli arrivi importanti di Rodriguez e Nikolic. Dunque incontreremo un’altra Roseto rispetto all’andata. Per noi sarà una gara importante per la classifica e anche per fare un passo in avanti rispetto a come viviamo e gestiamo questi incontri casalinghi che sono da approcciare con aggressività e grinta, ma anche unità e serenità da parte di tutti per andare oltre l’ostacolo”.

Alvise Sarto (giocatore) – “Mercoledì contro Roseto credo che loro proveranno ad essere più intensi e a correre il campo. Infatti hanno dei giocatori che possono correre e sono molto atletici. Dunque noi dovremo fare una partita molto solida fisicamente, fare molta attenzione sulle caratteristiche dei singoli e dunque limitarli in difesa”.

Note – Nessun infortunio.

Media – Il commento della gara sarà trasmesso in diretta sulla Web Radio 5.9. La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP PASS. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI ROSETO

Simone Pierich (giocatore) – “Torniamo a giocare dopo aver saltato due gare di fila e lo facciamo in un campo molto difficile contro una squadra costruita molto bene, ci ha già fatto molto male nella gara di andata e quindi dovremo essere concentrati sin dalla palla a due per affrontare una partita del genere: i due americani hanno giocato in categorie superiori, Raspino è uno dei migliori italiani della categoria, essere quindi pronti per mettere tanta energia sul campo e tornare a giocare pensando esclusivamente a noi stessi. Siamo in un momento delicato della stagione, la classifica non ci sorride e ritornare alla vittoria sarebbe fondamentale soprattutto per il nostro morale e ovviamente per uscire da queste acque”.

Note – Esordio per il neo biancazzurro Yancarlos Rodriguez, tornato a vestire la canotta rosetana dopo aver iniziato la stagione a Cantù.

Media – Gara in diretta ed esclusiva su LNP PASS, aggiornamenti live sulla pagina Facebook e Instagram “RosetoSharks”.