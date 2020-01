A2 Old Wild West – Tutto sulla 16^ giornata del girone Est

Girone Est

CALENDARIO

Sedicesima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Est, terza di ritorno. Tutte le gare si giocano domenica 5 gennaio. Alle 12.00 Mantova-Ferrara è in diretta su Sportitalia.

Domenica 5 gennaio, ore 12.00

Mantova: Pompea-Feli Pharma Ferrara

Domenica 5 gennaio, ore 18.00

San Severo: Allianz Pazienza Cestistica-Unieuro Forlì

Porto San Giorgio: XL Extralight Montegranaro-Agribertocchi Orzinuovi

Caserta: Sporting Club Juvecaserta-UCC Assigeco Piacenza

Ravenna: OraSì-Tezenis Verona

Imola: Le Naturelle Imola Basket-Sapori Veri Roseto

Udine: Apu Old Wild West-Urania Milano

CLASSIFICA

OraSì Ravenna 24, Pompea Mantova 20, Apu Old Wild West Udine 18, Unieuro Forlì 18, UCC Assigeco Piacenza 16, Tezenis Verona 16, Le Naturelle Imola Basket 16, Feli Pharma Ferrara 16, Urania Milano 14, Sporting Club Juvecaserta 14, Sapori Veri Roseto 12, XL Extralight Montegranaro 10, Allianz Pazienza Cestistica San Severo 10, Agribertocchi Orzinuovi 6

MANTOVA-FERRARA IN DIRETTA SU SPORTITALIA

Sportitalia si conferma la casa della Serie A2 Old Wild West. Un binomio arrivato al terzo anno, frutto della collaborazione tra l’emittente sportiva milanese ed LNP che ha portato in chiaro le dirette del campionato. Sportitalia (visibile sul canale 60 del digitale terrestre) trasmette in esclusiva e in chiaro le partite dei gironi Est ed Ovest, con una copertura di 36 dirette complessive per la stagione regolare di Serie A2 Old Wild West. Le gare trasmesse su Sportitalia saranno visibili anche sulla piattaforma web dell’emittente, ed in parallelo a disposizione degli abbonati ad LNP PASS. Per la 16^ giornata, terza di ritorno, nel girone Est diretta della sfida tra Pompea Mantova e Feli Pharma Ferrara, domenica 5 gennaio alle 12.00 dalla Grana Padano Arena di Mantova.

LE PARTITE

POMPEA MANTOVA – FELI PHARMA FERRARA

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: domenica 5 gennaio, 12.00

Arbitri: Maschio, Perocco, Salustri

Andata: 74-83

In diretta tv su Sportitalia (canale 60 digitale terrestre)

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/37y54CZ

QUI MANTOVA

Alessandro Finelli (allenatore) – “Ferrara è una squadra che noi nella prima parte di stagione abbiamo sofferto, dunque sappiamo che dobbiamo affrontarla con grande concentrazione, consapevolezza ed energia. Hanno una fisicità che ci ha sempre messo in difficoltà, con un quintetto veramente imponente e con punti nelle mani, anche dalla panchina. Sono anche atletici e quindi corrono, difendono e sono ben presenti a rimbalzo. Noi quindi dovremo partire ad impattare questa loro fisicità cercando di mettere a frutto le esperienze delle due gare precedenti”.

Matteo Ferrara (giocatore) – “È un periodo in cui stiamo lavorando molto bene e abbiamo un buon atteggiamento, certo molto più consapevole rispetto all’inizio del campionato; siamo concentrati sulle cose che ci servono lasciando andare fattori negativi come il nervosismo. Gestiamo meglio gli aspetti tattici ma soprattutto emotivi delle gare. Ferrara arriverà a Mantova con il coltello tra i denti, soprattutto dopo l’ultima sconfitta contro Ravenna. Sono una squadra che può mettere in grande difficoltà: esperta, fisica e tosta, cercheranno di imporre queste loro caratteristiche. Noi dovremo superare il loro livello di intensità e da qui costruire la gara”.

Note – Nessun infortunio. In occasione di questo turno di campionato, in concomitanza con la gara si terrà alla Grana Padano Arena il “Befana Day”, una festa per i più piccoli che comincerà con dei giochi già dalle ore 11:00, per poi proseguire anche durante l’incontro con simpatiche attività e la consegna ai bambini delle calze con dolcetti all’intervallo.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia. Il commento della gara sarà trasmesso in diretta sulla Web Radio 5.9. La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP PASS. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “Bisogna che andiamo a Mantova convinti che contro di loro abbiamo vinto due volte su due, in Supercoppa e all’andata. Arriviamo da una brutta sconfitta, con punteggio forse esagerato, mentre loro sono in palla; a Milano sono stati abbastanza in controllo, dal canto nostro abbiamo lavorato bene, pur con qualche acciacco, bisogna che muoviamo la classifica, ogni gara va giocata al 100%, andremo a Mantova a dare battaglia per fare la nostra guerra. Attenzione, oltre a Clarke e Lawson, pure a Ghersetti e a Raspino, la Pompea è compagine solida, cresciuta nei mesi, ha un roster lungo, con tanti giovani, giocatori esperti e talentuosi. Servirà una gara solida, difensivamente soprattutto e in controllo a livello di testa”.

Luca Vencato (giocatore) – “La gara di domenica a Mantova per noi può essere fondamentale e valere di più di due punti normali, sia per quanto riguarda la classifica, sia per quanto riguarda noi per raccogliere il duro lavoro che facciamo insieme ogni settimana. Adesso sta a noi cercare di andare a Mantova con maggiore rabbia e aggressività della Pompea. La chiave di volta? Bisognerà che partiamo dalla difesa, a maggior ragione fuori casa, dovremo ritrovare la nostra mentalità difensiva dei primi 15 minuti contro Ravenna, cercando di portarla per più minuti possibili. In attacco dovremo muovere il pallone e giocare al nostro ritmo, senza buttare palloni, cercando di costruire il miglior tiro possibile”.

Note – Durante la settimana Luca Vencato (grandissimo ex, a Mantova nelle ultime tre stagioni) e Alessandro Panni hanno lavorato a parte, ma il loro impiego nella città virgiliana non è assolutamente in discussione, tanto che già giovedì pomeriggio erano regolarmente al loro posto in campo. A cominciare da mercoledì mattina Giovanni Ianelli non è più un giocatore biancazzurro: da giovedì si è aggregato ad Ancona, nuova squadra del giovane esterno.

Media – Diretta su Sportitalia (ch.60 dtt) e su LNP PASS, aggiornamenti sui social del Kleb Basket Ferrara, cronaca e tabellino saranno presenti sul sito ufficiale del Kleb Basket Ferrara nel post gara. La telecronaca della partita andrà in onda al lunedì alle ore 21 su TeleFerrara Live (ch. 188) e con una corposa sintesi al martedì alle ore 23.15 su Telestense (ch. 16 e 113). ‘Basket In’, il talk show televisivo in onda da più di 20 anni condotto da Dario Salvadego e Mauro Cavina con ospiti in studio, interviste, rubriche, collegamenti esterni e immagini esclusive, ogni lunedì in diretta dalle ore 20.00 su Telestense (ch. 16 e 113) e sulle pagine Facebook di Basket In e Telestense, con replica il mercoledì alle ore 8 su Telestense. Aggiornamenti e notizie sul TV Giornale di Telestense visibile anche su ER24, canale 518 della piattaforma di Sky e Tivusat.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – UNIEURO FORLÌ

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 5 gennaio, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Caruso, Almerigogna

Andata: 78-89

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/39wAXxr

QUI SAN SEVERO

Damiano Cagnazzo (head coach) – “Forlì è una squadra costruita per ambire alle primissime posizioni della classifica. Il loro gioco passa dalle mani del playmaker Watson, di Pierpaolo Marini e Erik Rush, l’ala piccola che può giocare anche da ala forte. Oltre a questi tre giocatori non dobbiamo dimenticare il talento, l’esperienza e la conoscenza del basket di Giachetti, spesso decisivo e determinante per le loro vittorie ed il pacchetto lunghi con Bruttini, Benvenuti, giovani molto interessanti come Oxilia, Petrovic, Kitsing ed infine Ndoja che, sebbene ha avuto diversi problemi fisici, è abituato a giocare questa categoria. Oltre al talento, c’è anche la professionalità di coach Dell’Agnello, maestro nel capire l’andamento della partita e muovere le giuste pedine, alternando quintetti molto atipici, dal doppio playmaker alla fisicità di Oxilia e Rush contemporaneamente sul parquet”.

Alberto Conti (giocatore) – “L’Unieuro verrà a San Severo con la voglia di prendersi i due punti, anche perché deve riscattare il brutto ko in casa contro Orzinuovi. Ci aspettiamo, dunque, una squadra che mette tanta pressione e che ama giocare in campo aperto. Toccherà a noi limitare le loro capacità, le qualità e stroncare sin da subito l’inerzia positiva, altrimenti c’è il rischio di far prendere fiducia ad un roster di per sé già forte. Serviranno energia, massima intensità, coesione e voglia di vincere. Il pubblico stia dalla nostra parte”.

Note – Dal mercato ancora nessuna novità per sostituire Markus Kennedy. Dall’infermeria, invece, c’è sempre Nazzareno Italiano affaticato ma regolarmente convocato.

Media – Diretta in video streaming sul web grazie a LNP PASS per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com).

QUI FORLÌ

Sandro Dell’Agnello (coach) – “In questo campionato non esistono partite facili e partite complicate, ma avversari che ti rendono la vita difficile, anche perché è iniziato il girone di ritorno e ognuno di noi ha un obiettivo ben chiaro da inseguire con tutte le proprie forze. San Severo non farà eccezione e sarà complicata. Sono una squadra di tiratori con un alto numero di conclusioni da 3 punti, sarà questo il primo aspetto di cui tener conto. Noi dobbiamo pensare prima di tutto a scendere in campo con la faccia e la determinazione necessarie per vincere la partita, ben sapendo a priori che ce la dovremo sudare e guadagnare”.

Davide Bruttini (giocatore) – “Ci troveremo di fronte un avversario ostico e comunque vivo, che in casa ha dato del filo da torcere a chi ha affrontato, quindi aspettiamoci una vera battaglia. In settimana abbiamo lavorato duramente e abbiamo fatto dei buoni allenamenti: siamo consapevoli di avere perso due punti in casa domenica scorsa e vogliamo riprenderceli subito”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP PASS a questo link: https://bit.ly/2rPwuVN e per gli abbonati al servizio anche sul sito della Pallacanestro 2.015 a questo link: https://bit.ly/2DNrV0y . Ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì. Replica su Teleromagna (can. 14) lunedì 6 alle ore 15.00 e martedì 7 alle ore 23.30. Replica anche su Teleromagna Mia (can. 74) mercoledì 8 ore 21.00.

XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: PalaSavelli, Porto San Giorgio (Fm)

Quando: domenica 5 gennaio, 18.00

Arbitri: Masi, Tallon, Pecorella

Andata: 73-74

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2rMlyYO

QUI PODEROSA MONTEGRANARO

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Con Orzinuovi sarà una partita molto delicata, contro una squadra in grande condizione. Aldilà del loro piazzamento in classifica, sono una squadra diversa da un mese fa, con allenatore e giocatori nuovi, e in questo momento hanno un potenziale differente rispetto all’ultimo posto. Ha un coach che conosce la categoria e giocatori di ottimo livello, compresi gli stranieri. Noi dovremo fare molta attenzione, siamo in emergenza, con il dubbio legato all’utilizzo di Cortese. Sarà un match complicato”.

Note – In dubbio Riccardo Cortese, alle prese con problemi fisici che gli hanno fatto già saltare l’ultimo incontro a Piacenza.

Media – Diretta streaming su LNP PASS.

QUI ORZINUOVI

Fabio Corbani (allenatore) – “La squadra a Forlì è stata artefice di una bella prestazione. Abbiamo ottenuto un successo importante e fortemente voluto da tutti, non facendo altro che aumentare la coesione e, soprattutto, l’autostima del gruppo. Contro Montegranaro bisognerà assolutamente prestare la massima attenzione e rimanere concentrati per tutto l’arco della gara. Sarà, infatti, una partita da esplorare, perché l’andamento del gioco potrebbe cambiare continuamente. Noi dovremo essere bravi e puntuali nel capire quali accorgimenti, sia in fase d’attacco, che in difesa possano risultare efficaci a seconda delle diverse situazioni che si verificheranno in campo. Questa deve essere la chiave della nostra partita”.

Lorenzo Galmarini (giocatore) – “Grande vittoria a Forlì, che finalmente ridà quella fiducia che stavamo tutti perdendo dopo nove sconfitte di fila. Il cammino per la salvezza è ancora lunghissimo e difficile, siamo coscienti però di aver fatto passi avanti rispetto a qualche settimana fa, sia per l’innesto di un americano come Anthony Miles, con tanti punti nelle mani e l’esperienza che ci mancava, sia per il lavoro con coach Corbani in palestra che sta cominciando a dare i suoi frutti. Adesso ci aspetta l’importante trasferta a Montegranaro, scontro diretto per la salvezza. La partita non potrà essere facile, anche loro vengono da una bella vittoria e vorranno vincere a tutti i costi davanti ai loro tifosi. Domenica dovremo pensare solo a mettere in campo la voglia di vincere, grinta e concentrazione”.

Note – Seconda gara consecutiva in trasferta, dopo la vittoria contro Forlì, per l’AgriBertocchi Orzinuovi. La squadra è al completo e tutti i giocatori sono a disposizione di coach Fabio Corbani. Matteo Negri, ala piccola dell’AgriBertocchi Orzinuovi, è un ex della gara. La scorsa stagione, infatti, ha difeso i colori della Poderosa in Serie A2, facendo registrare 7 punti di media a partita.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP PASS per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

SPORTING CLUB JUVECASERTA – ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaMaggiò, Castelmorrone (Ce)

Quando: domenica 5 gennaio, 18.00

Arbitri: Caforio, Valzani, Tarascio

Andata: 90-68

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2ZKCMTb

QUI CASERTA

Ferdinando Gentile (allenatore) – “Piacenza è una squadra che sta facendo un ottimo campionato. È riuscita nell’impresa di arrivare nelle prime quattro al giro di boa, strappando la qualificazione alle Final Eight di Coppa. Domenica arriverà al PalaMaggiò una squadra con un assetto un po’ diverso rispetto a quella che incontrammo all’andata. L’arrivo di un giocatore esperto come Mike Hall è stato, naturalmente, determinante perché ha portato alla causa piacentina il suo infinito talento e la sua indiscussa leadership. Noi dobbiamo assolutamente rimediare alla brutta prestazione di Roseto. Mancano due mesi alla fine della regular season e ogni partita adesso comincia ad avere un’importanza diversa ai fini del piazzamento finale”.

Tommaso Bianchi (giocatore) – “Piacenza è una squadra che è cresciuta molto durante il girone di andata e la classifica, con la qualificazione alla Coppa Italia di Lega, parla chiaro. Si sono rinforzati con l’arrivo di Mike Hall e hanno giocatori esperti della categoria. In tutti noi, però, è forte la voglia di cancellare subito la prestazione di Roseto e regalare a noi e ai tifosi la prima vittoria dell’anno”.

Note – Resta in dubbio la partecipazione alla gara di Dimitri Sousa, che ha già saltato il confronto di domenica scorsa a Roseto degli Abruzzi

Media – Diretta streaming su LNP PASS per gli abbonati al servizio (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Radiocronaca diretta sulle frequenze di Radioprimarete Caserta (95.00 Mhz FM).

QUI UCC PIACENZA

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Veniamo da un periodo non brillantissimo e la partita con Montegranaro di domenica scorsa deve essere cancellata da una prestazione importante in trasferta, consci della forza del nostro avversario e ben memori della partita dell’andata in cui Caserta ci prese letteralmente a schiaffoni. Questo ricordo deve essere bene impresso nelle nostre menti per spronarci ulteriormente a sfoderare una prestazione di alto livello su uno dei campi più ostici di tutto il campionato”.

Giovanni Gasparin (giocatore, guardia) – “Quella di Caserta è una trasferta molto tosta. Già all’andata ci misero in grande difficoltà. Ora dobbiamo guardare solo a noi stessi, a fare un passo avanti tutti assieme per rimediare alla sconfitta casalinga e per tornare alla vittoria”.

Note – Tutto il roster è a completa disposizione di coach Ceccarelli.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e su Radio Sound Piacenza all’interno del programma Stadio Sound (frequenze FM: 95.0 MHz, 94.6 MHz e in streming su http://www.radiosound95.it/). Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social networks (Facebook, Twitter e Instagram) e da lì al sito www.uccassigecopiacenza.it.

ORASÌ RAVENNA – TEZENIS VERONA

Dove: Pala De Andrè, Ravenna

Quando: domenica 5 gennaio, 18.00

Arbitri: Foti, Morassutti, Marota

Andata: 63-84

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2QjtZEl

QUI RAVENNA

Massimo Cancellieri (head coach) – “Considero Verona una squadra forte ed equilibrata con un IQ cestistico di alto profilo. Completi e versatili distribuiscono nei vari reparti il peso specifico della loro qualità offensiva. Abbiamo di fronte un test complicato e dovremo elevare il livello di attenzione nel riconoscere i pericoli ed i vantaggi che una sfida di tale difficoltà impone”.

Alberto Chiumenti (giocatore) – “Viviamo un buon momento ma da martedì abbiamo azzerato il pensiero della gara precedente per prepararci a questa sfida, dove l’attenzione e la giusta attitudine saranno fondamentali. Ci aspetta una partita durissima, contro Verona che sulla carta è la squadra più forte che possiamo incontrare”.

Note – Squadra al completo.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI VERONA

Andrea Diana (allenatore) – “Possiamo considerare Ravenna la squadra rivelazione di questo campionato, gioca con grande equilibrio e si nota un ottimo lavoro del coaching staff. Probabilmente hanno la coppia di stranieri più forte del campionato formata da Thomas e Potts, con un mix di giocatori di grande esperienza e giovani molto promettenti. Giocano in modo diverso rispetto a tante squadre, utilizzano limitatamente il pick and roll e basano il proprio gioco sul post passo di Thomas e sui giochi in uscita per i tiratori. Potts, Venuto e Sergio sono grandi interpreti di questo fondamentale e tiratori pericolosi. Questi sono i due punti sui quali dovremo porre grande attenzione. In difesa aggrediscono molto, sfruttando anche il fattore campo per raccogliere energia. Da parte nostra dobbiamo avere grande capacità di eseguire limitando palle perse e tiri forzati; rispetto alle altre partite vorrei vedere due cose: la capacità di gestire un vantaggio e un miglioramento della condizione fisica. Rientrerà Hasbrouck ma ci sarà bisogno di un po’ di tempo per inserirlo a pieno regime. Ancora una volta dovremo cambiare il nostro assetto perché sarà assente Poletti e quindi dovremo trovare nuovi equilibri nel nostro scacchiere tecnico-tattico”.

Mattia Udom (giocatore) – “Ravenna è una squadra decisamente in forma che si merita il primo posto. Sarà una bella sfida per noi, venendo da questo momento difficile. L’importante è stare uniti e fare una bella prova. Personalmente sono felice di giocare contro uno degli americani più forti del campionato, in settimana abbiamo lavorato molto bene per questo match”.

Note – Situazione in recupero per Kenny Hasbrouck che durante la settimana si è allenato regolarmente con i compagni di squadra. Sicuro assente, invece, Mitch Poletti.

Media – Diretta streaming su LNP PASS e sul DTT su Telenuovo.

LE NATURELLE IMOLA – SAPORI VERI ROSETO

Dove: PalaRuggi, Imola (Bo)

Quando: domenica 5 gennaio, 18.00

Arbitri: D’Amato, Puccini, Maschietto

Andata: 66-82

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/37uSGn3

QUI IMOLA

Emanuele Di Paolantonio (allenatore) – “Il calendario propone un altro scontro diretto casalingo, di grande importanza. Roseto, anche grazie all’innesto di Bobby Jones, ha ripreso a marciare decisamente in maniera convincente, a testimonianza di come anche solo un giocatore importante in più o in meno, in questo campionato, possa fare la differenza. Come sempre contro di loro sarà fondamentale reggere l’urto dal punto di vista fisico, difendendo con grande attenzione individuale, e attaccando di squadra per 40 minuti”.

Note – Nessuna.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Partita in replica su Di.Tv il lunedì sera alle ore 22.00 (canale 90 del DT).

QUI ROSETO

Germano D’Arcangeli (allenatore) – “Per questo 2020 speriamo innanzitutto di confermarci su quanto buono fatto nell’anno solare 2019, non sarà però affatto facile ripetersi in un girone così equilibrato, anche perché non siamo ancora adeguati alla calendarizzazione tra casa e trasferta, con le gare al PalaMaggetti molto più convincenti rispetto a quella fatte fuori. A tal proposito iniziamo l’anno nuovo subito con una trasferta, squadra contro la quale abbiamo vinto all’andata e dobbiamo necessariamente confermarci, anche se Imola viene da un momento molto positivo, è in salute e i 16 punti lo dimostrano. Spero inoltre in questa seconda parte di campionato di far ristabilire al meglio alcuni dei nostri giocatori, esempio per Oliva e Menalo, dato che inizialmente non hanno potuto esprimersi al meglio, soprattutto a causa di infortuni che ne hanno limitato l’utilizzo”.

Note – Non sarà del match Leo Menalo, mentre Oliva dovrebbe tornare ad essere a disposizione dopo l’assenza di domenica scorsa contro Caserta. Ex del match Robert Fultz e coach Emanuele Di Paolantonio.

Media – Gara in diretta ed esclusiva su LNP PASS, aggiornamenti live sulla pagina Facebook e Instagram “RosetoSharks”.

OLD WILD WEST UDINE – URANIA MILANO

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 5 gennaio, 18.00

Arbitri: Ciaglia, Rudellat, Marziali

Andata: 71-68

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2ZNYOo8

QUI UDINE

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Tra le neopromosse, l’Urania è riuscita ad avere il migliore impatto. I motivi sono due: ha avuto la forza nei momenti difficili, costellati da sconfitte di misura, di mantenere la guida tecnica dimostrando saldezza di nervi ed equilibrio societario, poi è una squadra con giocatori esperti di Serie A2 Old Wild West e di grande qualità. Sabatini è il migliore per recuperi e nel rapporto tra assist e perse. Raivio è tra i migliori realizzatori ed è il giocatore con la più alta valutazione. Benevelli e Montano sono esperti. Lynch è un intimidatore nonché il migliore stoppatore. Sarà importante controllare i tabelloni e disputare una partita totale con un grande impatto difensivo. Dovremo avere una tenuta mentale per tutto il match ed essere bravi a riconoscere i vantaggi. Sarà tutt’altro che facile, ma abbiamo voglia di proseguire nel momento positivo sapendo che dovremo spendere fino all’ultima energia per portare a casa il risultato”.

Note – Infermeria: nulla da segnalare. Domenica, le casse e i cancelli del PalaCarnera apriranno alle 17.

Media – L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su LNP PASS e audio su BH web radio (https://www.spreaker.com/user/bhwebradio), mentre la differita andrà in onda la sera stessa alle 23 su Udinese Tv (canale 110 del digitale terrestre in Fvg e Veneto) sempre con il commento di Massimo Fontanini. Gli aggiornamenti in diretta alla fine dei quarti saranno pubblicati sui profili social bianconeri: Facebook (www.facebook.com/apudine), Twitter (www.twitter.com/apudine) e Instagram (www.instagram.com/apu.udine).

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Andiamo su un campo tosto come quello del Carnera, contro un’altra squadra in un ottimo momento di forma. Sappiamo di trovarci di fronte ad una parte di calendario difficile, ma dobbiamo dare tutto per ritrovare forma e buone prestazioni. Arriviamo da una partita dove in difesa siamo stati incostanti e dove in attacco ci siamo affidati per lo più ad iniziative individuali. L’obbiettivo è tornare ad avere continuità difensiva sui 40 minuti, riprovando anche a cercare le nostre armonie offensive”.

Giordano Pagani (giocatore) – “Arriviamo da un momento un po’ complesso, due sconfitte consecutive che devono farci alzare di nuovo la concentrazione. A questo si aggiunge la trasferta di Udine di domenica, gara davvero molto difficile con i friulani che sono una squadra forte e completa in ogni reparto. Ci siamo preparati bene in settimana, sappiamo di dover affrontare un avversario di grande valore e quindi sarà necessaria una prestazione perfetta sia difensiva che offensiva, sapendo di dover dare tutto in termini di energia ed intensità”.

Note – Squadra al completo.

Media – Partita trasmessa su LNP PASS. Copertura su tutti i canali social di Urania Basket Milano (Facebook, Instagram, Twitter).