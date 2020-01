A2 Old Wild West – Tutto sulla 19^ giornata del girone Est

Girone Est

CALENDARIO

Dopo il turno infrasettimanale si torna in campo nel girone Est di Serie A2 Old Wild West con la 19^ giornata, sesta di ritorno. Sei gare in programma domenica 19 gennaio, posticipata a mercoledì 22 la sfida tra Mantova e Roseto.

Domenica 19 gennaio, ore 12.00

Caserta: Sporting Club Juvecaserta-Apu Old Wild West Udine

Domenica 19 gennaio, ore 18.00

Ferrara: Feli Pharma-Unieuro Forlì

Montichiari: Agribertocchi Orzinuovi-UCC Assigeco Piacenza

Verona: Tezenis-Allianz Pazienza Cestistica San Severo

Ravenna: OraSì-Le Naturelle Imola Basket

Porto San Giorgio: XL Extralight Montegranaro-Urania Milano

Mercoledì 22 gennaio, ore 20.30

Mantova: Pompea-Sapori Veri Roseto

CLASSIFICA

OraSì Ravenna 30, Unieuro Forlì 24, Feli Pharma Ferrara 22, Pompea Mantova 22, Tezenis Verona 20, UCC Assigeco Piacenza 18, Apu Old Wild West Udine 18, Le Naturelle Imola Basket 18, XL Extralight Montegranaro 16, Urania Milano 16, Sporting Club Juvecaserta 16, Sapori Veri Roseto* 12, Allianz Pazienza Cestistica San Severo* 10, Agribertocchi Orzinuovi 8

*Una partita in meno

CASERTA-UDINE IN DIRETTA SU SPORTITALIA

Sportitalia si conferma la casa della Serie A2 Old Wild West. Un binomio arrivato al terzo anno, frutto della collaborazione tra l’emittente sportiva milanese ed LNP che ha portato in chiaro le dirette del campionato. Sportitalia (visibile sul canale 60 del digitale terrestre) trasmette in esclusiva e in chiaro le partite dei gironi Est ed Ovest, con una copertura di 36 dirette complessive per la stagione regolare di Serie A2 Old Wild West. Le gare trasmesse su Sportitalia saranno visibili anche sulla piattaforma web dell’emittente, ed in parallelo a disposizione degli abbonati ad LNP PASS. Per la 19^ giornata, sesta di ritorno, nel girone Est diretta della sfida tra Sporting Club Juvecaserta e Apu Old Wild West Udine, domenica 19 gennaio alle 12.00 dal PalaMaggiò di Castelmorrone.

LE PARTITE

SPORTING CLUB JUVECASERTA – OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaMaggiò, Castelmorrone (Ce)

Quando: domenica 19 gennaio, 12.00

Arbitri: Catani, D’Amato, Patti

Andata: 86-76

In diretta tv su Sportitalia (canale 60 digitale terrestre)

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/38gT8WI

QUI CASERTA

Ferdinando Gentile (allenatore) – “Nonostante il rendimento altalenante, Udine resta una delle big di questo campionato e sicuramente dirà la sua fino alla fine. Squadra completa in tutti i reparti e da qualche settimana ha aggiunto anche un giocatore come Gazzotti, che aumenta ancor di più il tasso di fisicità. Arrivano da tre sconfitte consecutive e, perciò, ci troveremo davanti una squadra con un forte desiderio di invertire la rotta e dovremo fin da subito far capire che la nostra voglia di tornare alla vittoria non è da meno. Dobbiamo ripartire dall’ottimo primo quarto difensivo giocato a Porto San Giorgio e dal secondo tempo, dove giocando duri in difesa e insieme in attacco, siamo riusciti a rimontare più di 15 punti”.

Norman Hassan (giocatore) – “Ci troviamo ad affrontare questa partita con Udine dopo due sconfitte consecutive che ci hanno lasciato l’amaro in bocca, per l’occasione perduta di poter guadagnare punti in una classifica sempre corta. Domenica arriva una squadra molto forte ed attrezzata, che non sta passando un buon periodo come noi e che come noi avrà voglia di rivalsa; quindi dovremo essere concentrati e motivati per affrontare questa partita per noi importantissima, soprattutto perché davanti al nostro pubblico”.

Note – Resta da valutare l’eventuale utilizzo di Seth Allen, non ancora ripresosi del tutto dalla distorsione alla caviglia accusata nella partita di domenica scorsa con Ravenna

Media – Diretta tv su Sportitalia e streaming su LNP PASS per gli abbonati al servizio (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Sulle frequenze di Radioprimarete Caserta (95.00 Mhz FM) è, invece, prevista la radiocronaca diretta. Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social (Facebook ed Instagram).

QUI UDINE

Alessandro Ramagli (allenatore) – “È un momento molto delicato. Veniamo da tre sconfitte consecutive, figlie anche di una situazione oggettiva di lavoro molto complicata. Questo, però, è il momento nel quale bisogna trovare risorse ed energie fisiche e mentali, sapere che dobbiamo sopperire a situazioni di assenze che non devono rappresentare per noi un freno mentale. È questa la cosa che dobbiamo combattere più di ogni altra, contro una squadra che anche lei viene da una sconfitta maturata sul campo di Montegranaro, dopo avere giocato senza un americano. A Caserta sarà una partita difficile contro una formazione che ci ha battuto all’andata, contro giocatori di esperienza, ma noi sappiamo che esprimendo il massimo del nostro potenziale possiamo e dobbiamo essere competitivi. Abbiamo le armi e gli strumenti per portare a casa il risultato che per noi in questo momento sarebbe oro colato in termini di classifica e di serenità. Proprio la serenità è la cosa che dobbiamo assolutamente ritrovare prima di ogni cosa”.

Note – Infermeria: da verificare le condizioni di Agustin Fabi e Lorenzo Penna, entrambi in dubbio.

Media – L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sportitalia (canali 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky), streaming su www.sportitalia.com e LNP PASS (per possessori di specifico abbonamento). Gli aggiornamenti in diretta alla fine dei quarti saranno pubblicati sui profili social bianconeri: Facebook (www.facebook.com/apudine), Twitter (www.twitter.com/apudine) e Instagram (www.instagram.com/apu.udine).

FELI PHARMA FERRARA – UNIEURO FORLÌ

Dove: MF Palace, Ferrara

Quando: domenica 19 gennaio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Bramante, Marziali

Andata: 90-104

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2Roublf

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “Contro Forlì sarà una gara bella da giocare, da giocatore ero contento quando arrivavano derby come quello di domenica pomeriggio. Adesso siamo in una situazione positiva, c’è entusiasmo, ma dobbiamo ricordare che queste due squadre sono partite con obiettivi differenti: loro sono attrezzati per arrivare fino in fondo, noi siamo partiti in sordina, ma siamo ambiziosi, anche domenica giocheremo per vincere, consapevoli che Forlì ha una squadra solida, con 11 elementi. La cosa più difficile è che loro possono sempre trovare 3-4 protagonisti. Rispetto all’andata, dove subimmo oltre 100 punti, sarà un’altra storia. Mi aspetto una gara dura, noi chiediamo solamente di dare tutto. Ai miei giocatori non dico mai ‘dovete vincere per forza’, anche perché si creerebbe uno stress negativo che i giocatori non reggerebbero. All’andata fu brava Forlì, domenica sarà un’altra storia, bisogna che giochiamo con le nostre massime potenzialità”.

Alessandro Panni (giocatore) – “Mi aspetto sicuramente una gara tosta, Forlì è in un buon momento, come del resto lo siamo noi, ci sono davvero tutti i presupposti perché sia una bella gara, dal canto nostro dovremo cercare di avere un impatto fisico difensivo importante, come capitato mercoledì sera ad Udine. Affronteremo una squadra completa, fisica in ogni reparto. Attenzione a Rush, che conosciamo molto bene, come del resto a Giachetti, che sta facendo un campionato strepitoso. Watson è il giusto collante fra giocatori italiani e stranieri, così penso che sarà una gara molto dura e importante per noi”.

Note – Gruppo al completo, con qualche acciacco alla schiena per Eugenio Beretta, costretto a guardare dalla panca il secondo tempo della gara ad Udine. Il suo utilizzo contro Forlì non pare essere in discussione. Domenica pomeriggio il mondo biancazzurro riabbraccerà i grandissimi ex Erik Rush e Klaudio Ndoja. Ciicai, partner biancazzurro, sarà Sponsor of the Game.

Media – Diretta su LNP PASS, aggiornamenti sui social del Kleb Basket Ferrara, cronaca e tabellino saranno presenti sul sito ufficiale del Kleb Basket Ferrara nel post gara. La telecronaca della partita andrà in onda al lunedì alle ore 21 su TeleFerrara Live (ch. 188) e con una corposa sintesi al martedì alle ore 23.15 su Telestense (ch. 16 e 113). ‘Basket In’, il talk show televisivo in onda da più di 20 anni condotto da Dario Salvadego e Mauro Cavina con ospiti in studio, interviste, rubriche, collegamenti esterni e immagini esclusive, ogni lunedì in diretta dalle ore 20.00 su Telestense (ch. 16 e 113) e sulle pagine Facebook di Basket In e Telestense, con replica il mercoledì alle ore 8 su Telestense. Aggiornamenti e notizie sul TV Giornale di Telestense visibile anche su ER24, canale 518 della piattaforma di Sky e Tivusat.

QUI FORLÌ

Sandro Dell’Agnello (coach) – “Una partita affascinante tra due squadre al vertice della classifica e che vivono entrambe un buon momento. Loro hanno una taglia fisica importante specialmente negli esterni, che dovremo contrastare senza distrazioni e con la consueta energia. Il ritmo del nostro attacco sarà però la cosa più importante per evitare le loro folate in contropiede che gli darebbero punti facili. Detto questo, ho molta fiducia nella mia squadra e ci giocheremo le nostre carte per tornare a Forlì con un’altra vittoria”.

Renato Pasquali (general manager) – “È una partita particolare, tra due squadre che sono in una scia vincente. Sarà una gara diversa da quella dell’andata, dove gli attacchi hanno prevalso sulla difesa. Noi vorremmo vincere per mantenere il nostro posto in classifica e loro ovviamente per risalire: conterà la motivazione e la forza mentale”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP PASS a questo link: https://bit.ly/36ZSZ9P. Per gli abbonati al servizio, c’è anche la possibilità di vedere la partita sul sito della Pallacanestro 2.015 a questo link: https://bit.ly/2DNrV0y . Ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Replica su Teleromagna (can. 14) lunedì 20 alle ore 15.00 e martedì 21 alle ore 23.30. Replica anche su Teleromagna Mia (can. 74) mercoledì 22 ore 21.00.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaGeorge, Montichiari (Bs)

Quando: domenica 19 gennaio, 18.00

Arbitri: Gonella, Radaelli, Morassutti

Andata: 68-72

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/3amhsbh

QUI ORZINUOVI

Fabio Corbani (allenatore) – “È stata per noi una buona settimana, in cui abbiamo raccolto parecchio, ma sarebbe stato meglio riuscire a fare qualcosa di più. Vogliamo chiudere questo trittico di partite con la medesima energia e determinazione che abbiamo mostrato nelle ultime uscite, anche in situazioni di difficoltà. Tutti i ragazzi, ormai, sono pronti e sanno benissimo come entrare in partita. Noi, sempre nel massimo rispetto degli avversari, dobbiamo giocare con grinta e voglia cercando di conquistare la posta in palio. Infine, voglio sottolineare come questo sia un gruppo molto serio e determinato. Identico discorso vale per la società, un club che ha prospettiva e che merita di mantenere la categoria”.

Note – Torna a giocare in casa, dopo Verona, l’AgriBertocchi Orzinuovi: Stefano Bossi e Massimiliano Ferraro sono ex della gara. Il playmaker di Orzinuovi, infatti, ha difeso i colori di Piacenza durante la scorsa stagione, rivelatasi per lui sfortunata a causa di un grave infortunio, mentre Ferraro è approdato nel mese di dicembre alla corte di coach Ceccarelli dopo aver cominciato la stagione con la canotta degli orceani.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP PASS per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI UCC PIACENZA

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Recuperiamo le energie dopo il turno infrasettimanale con Ravenna per andare a giocarci un’altra partita in trasferta, domenica a Montichiari, contro Orzinuovi, una squadra che sta in un’altra parte della classifica ma che vive un ottimo momento di forma. I miei ragazzi saranno dunque chiamati a dare un’ennesima prova di forza su un campo difficile come quello di Orzinuovi”.

Note – Tutto il roster è a completa disposizione di coach Ceccarelli.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e su Radio Sound Piacenza all’interno del programma Stadio Sound (frequenze FM: 95.0 MHz, 94.6 MHz e in streaming su http://www.radiosound95.it/). Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social networks (Facebook, Twitter e Instagram) e da lì al sito www.uccassigecopiacenza.it.

TEZENIS VERONA – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: AGSM Forum, Verona

Quando: domenica 19 gennaio, 18.00

Arbitri: E. Bartoli, Nuara, Tarascio

Andata: 83-73

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/373XKzd

QUI VERONA

Andrea Diana (allenatore) – “San Severo è una squadra che ha avuto un ottimo inizio di campionato e poi una lunga serie di sconfitte consecutive. Ha aggiunto in corsa nel roster Andy Ogide al posto di Kennedy e Nazzareno Italiano; arriveranno a Verona con il nuovo head coach Lino Lardo. Mi aspetto una squadra con tanta energia da spendere, perché il cambio alla guida tecnica molte volte stimola questo nei giocatori e perché mercoledì non hanno giocato il turno infrasettimanale. Tecnicamente sono una squadra dotata di tanto talento, punti di forza il tiro da 3 punti e l’utilizzo del pick’n’roll. Ogide è un giocatore che sa essere pericoloso vicino a canestro e fronte. Noi arriviamo da due vittorie consecutive, con l’obiettivo di completare la settimana con la terza. Dobbiamo spalmare la qualità del nostro lavoro sui 40 minuti evitando quei momenti di calo che ci potevano costare la partita mercoledì sera. Le energie saranno meno, per questo avremo bisogno di tanta concentrazione e soprattutto della spinta dei nostri tifosi”.

Guido Rosselli (giocatore) – “Arriva una squadra che ha cambiato molto, anche loro hanno avuto infortuni e cambio di allenatore. San Severo sarà una squadra difficile da affrontare, che vorrà dare un segnale alla società ed ai propri tifosi. Noi dobbiamo fare una partita intelligente e rispettare il piano partita studiato dallo staff per fare un ulteriore passo avanti, verso quella continuità che è stata il nostro tallone d’Achille fino a questo momento. Secondo me queste due partite in casa ci possono aiutare e dovremo essere aggressivi, giocare con tanta energia, cercando di metterla in campo per più tempo possibile nei 40 minuti”.

Note – Nessuna novità in casa Tezenis Verona oltre alle assenze di Severini e Poletti.

Media – Il match dell’AGSM Forum sarà proposto in diretta su LNP PASS.

QUI SAN SEVERO

Lino Lardo (head coach) – “Avevo voglia di tornare ad allenare e finalmente sono arrivato in una piazza ambiziosa e sono pronto per cercare di raggiungere al più presto l’obiettivo societario. In questi primissimi giorni ho avuto modo di conoscere i ragazzi e di apprezzarne le caratteristiche. È vero, i risultati non ci premiano, ma la qualità c’è e si vede anche il lavoro svolto dal precedente allenatore. Sento, infatti, di ringraziare coach Damiano Cagnazzo, sicuramente sfortunato nel corso di questa stagione. Da subito, ho voluto essere chiaro con i miei: alzare l’intensità difensiva, riacquisire fiducia, ritrovare entusiasmo e soprattutto partire dalle cose semplici. In questo momento particolare e delicato, dobbiamo ritornare a fare ciò che ci viene meglio senza forzare la giocata; è utile anche andare sotto canestro, realizzarlo, e magari prenderci il fallo. Spero di motivarli al massimo ed infatti avrò un ‘face to face’ con ciascuno dei miei giocatori per cercare di metterli nelle migliori condizioni per far bene. Oltre all’aspetto emotivo e tattico, voglio rivolgere un appello ai tifosi sanseveresi: per spingere la palla al canestro abbiamo bisogno anche delle vostre ‘mani’. Non vi scoraggiate, stateci vicino ed urlate più forte ‘forza neri, forza neri e forza neri’”.

Nazzareno Italiano (giocatore) – “Presentare la società, l’allenatore ed il roster di Verona credo sia abbastanza superfluo. Sappiamo bene che puntano al salto di categoria e lo stanno palesando sul parquet. È una delle trasferte più dure del campionato, ma dobbiamo affrontarle tutte e quindi non possiamo nasconderci. Per quanto riguarda noi, invece, c’è da assimilare al meglio gli schemi del nuovo coach, ma con tutti i compagni abbiamo manifestato la massima disponibilità e non vediamo l’ora di attuarli già da domenica. È vero, la classifica parla chiaro ma non dobbiamo avvertire il senso della pressione psicologica, altrimenti rischieremmo veramente di compromettere la stagione. Siamo a metà percorso, mancano ancora dei match importanti ed il nostro obbiettivo deve essere solo uno: lavorare assiduamente in palestra per cercare di vincere il maggior numero di partite possibili. Lo abbiamo ripetuto dall’inizio ed ora lo manifestiamo con maggiore grinta: vogliamo continuare a giocare in Serie A2”.

Note – In questa settimana, ribaltone in casa Allianz. Dopo la sconfitta contro Orzinuovi, la società ha deciso di esonerare il coach Damiano Cagnazzo ed affidare l’incarico a Lino Lardo. Ligure di origine, sessantenne, comincia la sua carriera da assistente di Carlo Recalcati per poi passare a Bergamo, con cui ottiene una promozione in Legadue nel 2001. Da lì è ingaggiato in Serie A alla Scaligera Verona (stagione 2001/2002) e quindi alla Viola Reggio Calabria (stagioni 2002/2003 e 2003/2004), dove conquista il titolo di miglior allenatore dell’anno e la chiamata dell’Olimpia Milano, raggiungendo la finale scudetto già al suo primo anno (2004/2005) e partecipando all’Eurolega. Ultima stagione a Scafati con una salvezza ampiamente raggiunta e l’esperienza estiva con due ori mondiali alla guida della Nazionale Over 50 e Over 55 raccogliendo il testimone del compianto Alberto Bucci.

Media – Diretta in video streaming sul web grazie a LNP PASS per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com)

ORASÌ RAVENNA – LE NATURELLE IMOLA

Dove: Pala De Andrè, Ravenna

Quando: domenica 19 gennaio, 18.00

Arbitri: Cappello, Rudellat, Grazia

Andata: 92-96 d. 1 t.s.

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/30uIOrb

QUI RAVENNA

Massimo Cancellieri (head coach) – “Considero Imola una squadra dotata di grande talento offensivo, con una capacità di avere letture in attacco che hanno messo in difficoltà quasi tutte le squadre con cui l’ho vista giocare. Ha tanti punti fermi, è pericolosa dal tiro dall’arco, ha profondità soprattutto con Morse, che può dare solidità sia vicino a canestro che nel controllo dei rimbalzi. È una squadra che, se fatta giocare, ha la capacità di battere chiunque in questo campionato e lo dimostra il fatto che in ogni momento di difficoltà abbia sempre avuto una grande reazione, emotiva e tecnica. Per noi il tasso di difficoltà è altissimo e non nego che il grande sforzo prodotto per battere Piacenza sia un altro problema, per questo avrò bisogno che tutti, ma davvero tutti, siano attenti a non commettere errori. Limitare gli errori sarà la chiave per poter vincere la partita”.

Note – Durante l’intervallo si svolgerà un contest di tiro da tre punti in collaborazione con Med Store, la grande catena di negozi Apple Premium Reseller in Italia, partner del Basket Ravenna.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI IMOLA

Emanuele Di Paolantonio (allenatore) – “Giocheremo in casa della prima in classifica, che sta meritando il primato per la qualità del gioco espresso e la continuità di risultati. Ravenna è squadra con chiara identità, molto ben allenata, che ha grande impatto difensivo, senza dimenticare l’efficienza del loro attacco. Noi dovremo andare a fare una partita spavalda, sapendo di non avere pressione, se non quella di provare a farci trovare pronti”.

Tommaso Ingrosso (giocatore) – “Partita molto difficile da affrontare, abbiamo tantissima voglia di vincere venendo da due sconfitte. Andiamo a Ravenna concentrati, uniti e con la testa giusta per provare a ‘rubare’ una vittoria difficile fuori casa”.

Note – Nessuna.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Partita in replica su Di.Tv il lunedì sera alle ore 22.00 (canale 90 del DT).

XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO – URANIA MILANO

Dove: PalaSavelli, Porto San Giorgio (Fm)

Quando: domenica 19 gennaio, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Scrima, Longobucco

Andata: 92-96 d. 1 t.s.

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2FUtP0q

QUI PODEROSA MONTEGRANARO

Gennaro Di Carlo (coach) – “È un campionato molto equilibrato, non si può mai far calare l’attenzione e questo momento della stagione è molto delicato. Per cui dovremo ricaricarci in fretta e fare bottino pieno anche domenica con Milano a tutti i costi. Dopo di domenica faremo un primo bilancio e tireremo un po’ il fiato, se non altro perché avremo ben otto giorni prima della partita di Roseto”.

Michele Serpilli (giocatore) – “Con Milano abbiamo vinto all’andata, per cui fare bis domenica avrebbe peso ancora più importante e ci darebbe una spinta anche a guardare verso i playoff. Noi siamo carichi dopo quattro vittorie di fila, ma dobbiamo restare umili e pensare prima di tutto ad allontanare la zona playout. Raivio è il loro faro, Lynch è un giocatore di grande potenza, Benevelli e Montano hanno tecnica e qualità. Sono forti, ma se giochiamo come nelle ultime uscite possiamo dire la nostra”.

Note – Ancora in forte dubbio la presenza di Riccardo Cortese, che sta smaltendo un problema muscolare al polpaccio. Unico precedente tra le due squadre quello del match di andata, vinto dalla XL EXTRALIGHT® all’overtime.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/), aggiornamenti dai canali ufficiali Facebook (Poderosa Pallacanestro Montegranaro), Twitter (@poderosabasket) e Instagram (@poderosamontegranaro). La partita sarà trasmessa in differita lunedì alle ore 20.15 su TVRS (canale 11 del digitale terrestre).

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Primo obbiettivo sarà quello di recuperare energie in fretta, sia fisiche che, soprattutto, nervose. Perdere di nuovo all’ultimo tiro ti può essere frustrante, in particolare se vieni da un secondo tempo molto ben giocato. Incontriamo un’altra squadra in salute che viene da 4 vittorie in fila, una gara che vogliamo provare a vincere anche per rifarci della rocambolesca sconfitta della gara di andata. Per riuscirci dovremmo essere tosti e contenere la coppia di americani, oltre ai sempre pericolosi Bonacini e Cucci”.

Giorgio Piunti (giocatore) – “Siamo sostanzialmente nella stessa situazione del girone di andata. Perdendo alcune partite di un soffio dovendo affrontare una squadra, Montegranaro, che viene da un grande momento dopo essersi molto rinforzata. Sarà una sfida molto difficile, sia per il valore dell’avversario sia per la pressione che avremo. Dovremo essere molto bravi e concentrati, furbi e reattivi in ogni ambito, anche ripensando proprio alla sconfitta dell’andata. Una gara con un finale pazzesco e persa quando era, praticamente, nelle nostre mani”.

Note – Squadra probabilmente al completo.

Media – Partita trasmessa su LNP PASS. Copertura su tutti i canali social di Urania Basket Milano (Facebook, Instagram, Twitter).