Assigeco Piacenza, le prime parole di Ammannato: “Farò di tutto per portare la squadra a vincere”

Questa mattina, preso la sala stampa del PalaBanca, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto biancorossoblu Marco Ammannato, proveniente dalla Givova Scafati.

Andrea Bausano, General Manager UCC Assigeco Piacenza: “Per noi è una stagione particolare per una serie di episodi legati ad infortuni. Abbiamo dovuto cambiare un po’ di assetti. Grazie soprattutto al presidente Franco Curioni siamo riusciti a sopperire a quelle che sono state le nostre problematiche, restando sempre vigili sul mercato. Una volta maturata la decisione di continuare con Hall e Ferguson come americani, abbiamo deciso, di comune accordo con lo staff tecnico, di rinforzare il reparto lunghi. Il mercato di gennaio è particolare ed è difficile trovare il giocatore giusto ad inserirsi prontamente nelle chimiche di squadra. In questo caso siamo stati fortunati avendo trovato un giocatore come Marco che rispecchia in tutto e per tutto le necessità di cui avevamo bisogno in fatto di talento ed esperienza. Ringraziamo anche Scafati che ha reso possibile la chiusura di questa trattativa in tempi ristretti. Siamo molto felici di avere Marco con noi perché siamo sicuri che ci potrà dare una grande mano in questi ultimi 3 mesi tra regular season e fase a orologio”.

Marco Ammannato, ala\centro UCC Assigeco Piacenza: “Sono felice di essere qua. Ho visto subito da parte della società una grande voglia di portarmi qui, cosa che a un giocatore fa sempre molto piacere. Farò il possibile per dare il mio contributo e aiutare i miei nuovi compagni. Ringrazio Scafati per questi quattro anni insieme in cui ho dato tutto e voglio fare lo stesso per questi colori. Ero già al PalaBanca domenica scorsa per la partita con Verona e sono stato piacevolmente impressionato dall’ambiente. Conosco già alcuni miei compagni come Santiangeli, per averci giocato insieme a Scafati, Ferguson e Hall. Arrivo in punta di piedi, posso giocare sia da 4 sia da 5 ma sarà il coach a decidere come impiegarmi. Sono a completa disposizione e farò di tutto per portare la squadra a vincere più partite possibile”.

Ammannato sarà già a disposizione di coach Ceccarelli dalla trasferta di Ferrara di domenica 2 febbraio.

Indosserà la maglia numero 12.

FONTE: Ufficio Stampa UCC ASSIGECO PIACENZA