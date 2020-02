Bergamo Basket 2014 comunica di aver fissato, in data 4 febbraio 2020, il PalaOltrepò di Voghera come sede di campo neutro per la gara Bergamo-Edilnol Biella, partita fissata sabato 8 febbraio con inizio alle ore 20.00.

Contestualmente la società ha presentato domanda di ricorso per la squalifica inflitta al PalaAgnelli, ricorso che verrà discusso nella giornata di giovedì 6 febbraio, presso la sede

FIP di Roma alle ore 14.00.

Uff stampa Bergamo Basket 2014