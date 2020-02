Caserta – Ferrara posticipata a martedì 25 febbraio

Lo Sporting Club Juvecaserta comunica che la gara con la Feli Pharma Ferrara, che era in programma domenica 23 febbraio al Palamaggiò, è stata posticipata alle ore 20.30 di martedì 25 febbraio, sempre al Palamaggiò. Lo spostamento si è reso necessario per ottemperare alle norme FIBA che prevedono l’obbligo del rinvio delle gare di campionato in presenza di convocazioni di atleti nelle squadre nazionali. Evenienza, questa, che ha interessato la società estense, che ha nelle sue fila il giocatore Patrick Baldassarre, convocato dalla nazionale svizzera.

FONTE: Uff. Stampa SC Juvecaserta