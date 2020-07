Cesare Ciocca vince il contest #SfidaCoachLNP

È Cesare Ciocca la “Leggenda delle Leggende” della panchina: questo l’esito del voto per la Finale, che ha visto

confluire sui canali ufficiali Facebook ed Instagram di LNP oltre 3.500 voti. Per arrivare a decretare il successo

del tecnico di Bergamo Basket su Gianmarco Pozzecco, che a sua volta aveva saputo conquistare un grande

seguito quale leggenda dell’Orlandina. Ma non solo ovviamente.

FINALE – IL DETTAGLIO

La finale ha raccolto complessivamente un totale di 3.614 voti sui canali ufficiali LNP Facebook ed Instagram,

e di questi il 53.2% su Facebook ed il 46.8% su Instagram. Ciocca ha raccolto più voti di Pozzecco sia su

Facebook (con un margine di circa 400 a suo vantaggio) che su Instagram (qui un margine molto più ridotto,

attorno alle 50 preferenze).

BERGAMO/Cesare Ciocca 56.1% – CAPO D’ORLANDO/Gianmarco Pozzecco 43.9%

Nella fase nazionale, Ciocca aveva eliminato nei quarti Piero Bucchi/Napoli ed in semifinale Lino Lardo/San

Severo; mentre negli stessi turni Gianmarco Pozzecco era stato preferito a Francesco Vittuci/Imola e poi

Gianfranco Benvenuti/Trapani. Va evidenziato come Ciocca si sia giovato di voti provenienti da tante realtà

nelle quali ha allenato, compresa quella Treviglio, avvesaria storica di Bergamo. Ma in questo caso si sono

ritrovate “gemellate”, nel sostegno ad un tecnico che si è fatto ben volere su sponde divise da una storica rivalità.

IL CONTEST

Si conclude così il contest dedicato agli allenatori e che, scattato lo scorso 1 giugno con la fase riservata ai Club,

è poi proseguito dal 15 giugno con quella nazionale, coinvolgendo gli appassionati di venti Società del

campionato di Serie A2. Ottenendo un importante successo di adesione, riattivando i canali di comunicazione

dei Club con la propria fanbase e facendo rivivere agli appassionati la storia della pallacanestro cittadina

attraverso i tecnici che hanno guidato le varie squadre nel corso della vita del Club.

IL GRAZIE DI LNP

Così come era accaduto per il contest riservato ai giocatori, da parte di Lega Nazionale Pallacanestro è doveroso

un grande ringraziamento alle Aree Comunicazione dei Club. Che hanno trasformato Leggende, da un’idea, in

un contest di successo grazie alla loro incessante opera di divulgazione. Ed un grazie va agli operatori dei media

che ne hanno trattato, siano stati quotidiani, siti web, radio ed emittenti televisive.

–

Uff stampa LNP