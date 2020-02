Domenica alle 12.00 su Sportitalia c’è la diretta di Feli Pharma Ferrara-UCC Assigeco Piacenza

Per la 21^ giornata di Serie A2 Old Wild West su Sportitalia, ottava di ritorno, si affrontano su Sportitalia Feli Pharma Ferrara e UCC Assigeco Piacenza, due squadre che si trovano entrambe in zona-playoff nel girone Est. Gli estensi condividono la quarta piazza a quota 22 con Verona e Udine; i piacentini sono a due lunghezze di distanza, in settima posizione a 20 punti assieme a Urania Milano e Imola.

La Feli Pharma si presenta all’incontro dell’MF Palace con un nuovo innesto, quello di Andrea Casella, appena firmato dalla Società estense. L’ala classe ’90 ha trascorso un periodo a gettone a Tortona, con 2.4 punti e 1.6 rimbalzi in 12.4 minuti. La squadra di coach Spiro Leka ha perduto gli ultimi due incontri, in casa con Forlì ed a San Severo, dove non è bastato il massimo stagionale per punti segnati di Sekou Wiggs, con 29. Dopo una gara equilibrata, il Kleb ha ceduto nel finale con due errori decisivi ai liberi del capitano Tommaso Fantoni. In casa Ferrara ha un record di 7 vittorie (contro Orzinuovi, Mantova, Udine, San Severo, Montegranaro, Caserta e Urania Milano), a fronte di 2 sole sconfitte (con Ravenna e Forlì). Dopo aver vinto i primi sei incontri interni, sono arrivati due ko nelle ultime tre uscite.

Una novità anche in casa Assigeco, quella di Marco Ammannato, ala classe ’88 proveniente da Scafati (medie in stagione di 6.4 punti e 3.8 rimbalzi in 23.5 minuti) che andrà a integrare il reparto lunghi dei bianco-rosso-blù. Gli uomini di coach Gabriele Ceccarelli, dopo aver centrato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia LNP, hanno avuto un periodo di calo, con 5 sconfitte in 6 partite, prima di tornare al successo nell’ultimo turno, contro Verona. Nel successo contro la Scaligera decisivi i due Usa: Mike Hall, grande ex di giornata (una stagione e mezza a Ferrara tra il 2017 e il dicembre 2018), è stato autore di 25 punti e 16 rimbalzi, mentre Jazz Ferguson ha realizzato canestri importanti nel finale, chiudendo con 20 punti. In trasferta l’Assigeco ha totalizzato 4 vittorie (in casa di Montegranaro, Imola, Verona e Udine) e 6 sconfitte (a Milano, Forlì, Mantova, Caserta, Ravenna e Orzinuovi). L’ultima affermazione esterna risale al 1° dicembre, a Udine: in seguito sono arrivate 5 sconfitte.

La gara d’andata (8^ giornata, 16 novembre) vide la vittoria casalinga in volata dell’Assigeco per 87-83, al termine di una gara equilibrata. Decisivo Jazz Ferguson, miglior realizzatore a quota 26, prima di infortunarsi nel finale al retto femorale della coscia sinistra, problema che gli costò oltre un mese di stop. Per l’Assigeco anche 23 di Santiangeli e 19 con 10 rimbalzi di Hall. Per Ferrara miglior realizzatore fu Panni con 18 punti.

COSI’ SU SPORTITALIA – Diretta di Feli Pharma Ferrara-Assigeco Piacenza domenica 2 febbraio dalle 11.55 su Sportitalia (canale 60 digitale terrestre e SiHD dell’offerta SI Smart). Telecronaca di Matteo Gandini e Fabrizio Frates, bordocampo a cura di Enrico Bonzanini.

COSI’ SU LNP PASS – Diretta streaming sulla piattaforma LNP PASS, al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/video/kleb-basket-ferrara-vs-u-c-c-piacenza

Area Comunicazione LNP