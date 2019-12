Domenica alle 12.00 su Sportitalia il big match Ravenna-Forlì, derby romagnolo per il primato a Est

Per la 14^ giornata di Serie A2 Old Wild West su Sportitalia, prima di ritorno, diretta del derby romagnolo tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì. Si affrontano le prime due squadre in classifica nel girone Est: l’OraSì è prima a 20, l’Unieuro insegue a due punti, a quota 18. Un rendimento che ha permesso ad entrambe di qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia LNP.

L’OraSì ha chiuso la fase di andata con 10 vittorie e 3 sconfitte: l’ultima sconfitta dei giallorossi risale al 15 novembre, a Milano contro l’Urania. Di lì in poi solo vittorie per gli uomini di coach Massimo Cancellieri, per una serie positiva arrivata a quota 5. Un grande girone di andata per Charles Thomas (22.3 punti a gara con 7.4 rimbalzi), autore di due canestri vincenti sulla sirena nelle recenti trasferte di San Severo e Mantova: per l’ex ala di Cantù e Legnano, che sarà premiato prima della gara con il titolo di Mvp del mese di novembre nel girone Est. Ottimo contributo anche di Giddy Potts, guardia statunitense proveniente dal torneo sudcoreano, da 16.5 punti e 5.4 rimbalzi, con il 41% da 3. In casa l’OraSì è imbattuta in stagione, con 6 vittorie in altrettanti incontri (contro Ferrara, Caserta, Udine, Roseto, Orzinuovi e Montegranaro).

Anche l’Unieuro di coach Sandro Dell’Agnello è reduce da cinque vittorie consecutive, dopo l’ultimo stop dello scorso 17 novembre, in casa contro Caserta. I biancorossi hanno chiuso la fase di andata con un bel successo esterno in un altro derby regionale, a Faenza, contro l’Andrea Costa Imola. Nella serie positiva hanno particolarmente brillato Erik Rush, 18.2 punti con 6.6 rimbalzi, e il capitano Jacopo Giachetti, che nelle ultime cinque gare ha realizzato 17.4 punti in 27.6 minuti, con 3 assist e il 57% da 3 punti. In trasferta Forlì ha 4 vittorie (in casa di Orzinuovi, Montegranaro, Roseto e Imola) e 2 sconfitte (a Udine e Mantova), ed ha vinto gli ultimi tre confronti.

La gara di andata (1^ giornata, domenica 6 ottobre) vide il successo esterno dell’OraSì all’Unieuro Arena per 70-76, rimontando da -11 a cinque minuti dalla fine, nonostante l’uscita di Thomas per cinque falli. Per Ravenna 16 punti di Sergio e 15 di Marino, per Forlì 20 di Marini. C’è un ulteriore precedente in stagione, nella prima giornata di Supercoppa LNP, lo scorso 8 settembre al PalaCosta di Ravenna: netta vittoria esterna di Forlì per 72-98, con 23 punti di Marini. Per l’OraSì 23 di Thomas.

COSI’ SU SPORTITALIA – Diretta di OraSì Ravenna-Unieuro Forlì domenica 22 dicembre dalle 11.55 su Sportitalia (canale 60 digitale terrestre e SiHD dell’offerta SI Smart). Telecronaca di Matteo Gandini e Lino Lardo, bordocampo a cura di Enrico Bonzanini.

COSI’ SU LNP PASS – Diretta streaming sulla piattaforma LNP PASS, al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/video/bk-ravenna-p-manetti-vs-pallacanestro-2-015-forli-

Area Comunicazione LNP