Domenica alle 12.00 su Sportitalia la diretta di Caserta-Udine

Per la 19^ giornata di Serie A2 Old Wild West su Sportitalia, sesta di ritorno, si affrontano per il girone Est Sporting Club Juvecaserta e Apu Old Wild West Udine. Sfida tra due squadre che vogliono riscattarsi da una serie negativa: i campani hanno perso gli ultimi due incontri e sono noni a 16 punti, assieme a Montegranaro e Urania Milano. I friulani, reduci da tre ko in fila, hanno due punti in più, in sesta posizione a quota 18 con UCC Piacenza e Imola.

Caserta ha il dubbio legato all’utilizzo di Seth Allen, alle prese con una distorsione ad una caviglia accusata nella gara del 12 gennaio contro Ravenna. Senza il suo miglior realizzatore (17.4 punti a gara in stagione), i bianconeri campani di coach Ferdinando Gentile hanno perso nel turno infrasettimanale a Porto San Giorgio, in casa di Montegranaro. Al PalaSavelli la Juve ha pagato un parziale negativo da 11-28 nel secondo periodo, provando poi a rimontare nel secondo tempo, ma senza successo. Miglior realizzatore è stato Norman Hassan con 19 punti, con Marco Giuri e Mike Carlson entrambi a quota 16. Il record casalingo della formazione casertana è di 4 vittorie (contro San Severo, Mantova, Verona e Piacenza) e 5 sconfitte (con Roseto, Montegranaro, Imola, Urania Milano e Ravenna).

L’Apu Old Wild West, che in vista della gara ha i dubbi legati alle condizioni di Fabi e Penna, ha perduto nell’ultima gara in casa contro Ferrara. Decisivo in negativo per la squadra di Alessandro Ramagli il 12-27 del secondo quarto, e vani sono stati i tentativi di recupero nel finale della squadra friulana. Buona prova del capitano Michele Antonutti, con 20 punti, 13 rimbalzi e 4 recuperi, in una serata in cui l’Old Wild West è stata deficitaria nel tiro da 3 punti (4/31 complessivo, 13%). E’ stata inutile per la vittoria, quindi, anche la doppia-doppia dell’Usa Gerald Beverly da 17 punti e 10 rimbalzi. Il rendimento esterno dell’Apu ha visto finora un equilibrio tra vittorie e sconfitte: 4 le affermazioni, sui campi di Roseto, Urania Milano, San Severo e Verona. 4 anche i ko, a Ferrara, Ravenna, Mantova e Forlì.

La gara d’andata (6^ giornata, 3 novembre) vide il successo esterno di Caserta al Palasport “Carnera” per 76-86, con un break decisivo maturato nell’ultimo quarto. Per Caserta 25 punti in 29 minuti di Seth Allen e 20 di Marco Giuri con 7 rimbalzi e 8 assist. Per Udine 20 punti in 23 minuti di Andrea Amato.

COSI’ SU SPORTITALIA – Diretta di Caserta-Udine domenica dalle 11.55 su Sportitalia (canale 60 digitale terrestre e SiHD dell’offerta SI Smart). Telecronaca di Matteo Gandini e Fabrizio Frates.

COSI’ SU LNP PASS – Diretta streaming sulla piattaforma LNP PASS, al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/video/sporting-club-juvecaserta-vs-amici-pall-udinese

Area Comunicazione LNP