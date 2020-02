Il Settore Agonistico della Fip ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara tra Tezenis Verona e XL EXTRALIGHT®, originariamente in programma per mercoledì 26 febbraio alle ore 20.30 all’Agsm Forum di Verona. Provvedimento collegato alle disposizioni di Governo e Regione Veneto in seguito all’emergenza coronavirus.

FONTE: Ufficio stampa Poderosa Pallacanestro Montegranaro