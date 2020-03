Ferrara – Roseto in diretta su Tele Ferrara Live

Bellissima notizia per tutti i tifosi del Kleb che, come noto, domenica pomeriggio non potranno essere presenti sugli spalti dell’MF Palace a causa dell’emergenza coronavirus. Telestense, emittente ufficiale biancazzurra, ha organizzato la diretta integrale della gara fra Feli Pharma e Sapori Veri Roseto (palla a due alle ore 18), che sarà trasmessa su Tele Ferrara Live, canale 188 del digitale terrestre. Come sempre il match sarà prodotto da MC5 MEDIA.

Basket In, il rotocalco dedicato alle vicende biancazzurre, ritornerà in diretta lunedì 9 marzo, alle ore 20, su Telestense.

FONTE: Uff. Stampa Kleb Basket Ferrara