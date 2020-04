Forlì, Rod Griffin vince #SfidaLeggendeLNP

È Rod Griffin il vincitore di #Leggende! Sulla base dei voti “social” di tifosi e appassionati, è stato lui a vincere la sfida che ci ha accompagnato nelle ultime settimane, ed essere eletto come il giocatore più rappresentativo della gloriosa storia del basket forlivese.

Il contest si è concluso oggi e, partendo dagli ottavi di finale, ha decretato il vincitore tra 16 campioni che hanno indossato i nostri colori (e sceglierne “solo” 16 per iniziare, è stata davvero dura…). Dopo avere “eliminato” agli ottavi Attruia, ai quarti Bonamico ed in semifinale Niccolai, Rod Superstar ha vinto anche la finale contro una stella del basket mondiale passata da Forlì, come Bob McAdoo.

Pallacanestro 2.015 vuole ringraziare i suoi tifosi e appassionati, che sono stati il vero motore di questo progetto, portato avanti grazie alla collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro. A partecipare sono stati davvero intantissimi e, un turno dopo l’altro, abbiamo registrato un crescente interesse ed un crescente incremento di voti, con il record che è stato toccato proprio con la finalissima.

Grazie davvero a tutti!

E infiniti complimenti a Rod Griffin, la “Pantera Nera” che ha infiammato il Villa Romiti negli anni ’80 e che da quel momento si è legato stabilmente alla città, vestendo i panni di giocatore e poi quelli di vice allenatore della prima squadra, fino ad arrivare ad oggi dove ricopre il ruolo di allenatore dei ragazzi del nostro settore giovanile. Un forlivese a tutti gli effetti: “Rod Superstar”.