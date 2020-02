Forlì torna in campo, buona amichevole contro Faenza

UNIEURO FORLÌ – RAGGISOLARIS FAENZA 94-74 (19-22; 21-23; 31-14; 22-15)

Ritorno in palestra per la Pallacanestro 2.015 che, dopo i tre giorni di riposo concessi da Sandro Dell’Agnello ha ripreso le attività. Nel pomeriggio i biancorossi hanno giocato una partita amichevole non ufficiale contro Raggisolaris Faenza, una partita nella quale il punteggio è stato azzerato alla fine di ogni quarto.

Davanti ad oltre 120 persone che sono venute ad assistere alla partita, e senza Rush, Kitsing e Ndoja il parziale totale ha visto la Pallacanestro 2.015 vincere per 94-74.

Di seguito il tabellino della gara:

Unieuro Forlì: Giachetti 11, Campori 5, Watson JR 6, Petrovic 13, Marini 15, Cinti, Bandini, Oxilia 11, Benvenuti 12, Bruttini 21. All: Dell’Agnello.

Raggisolaris Faenza: Anumba 13, Rubbini 5, Oboe 6, Zampa 2, Tiberti 4, Bruni 2, Klyuchnyk 11, Sgobba 12, Petrucci 19. All: Friso.

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015