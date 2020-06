Futuro dei campionati: Serie A, ipotesi a 14? A2 con tre promozioni?

Promozione dalla A2 in A di tre squadre: due dirette in forma diretta e una sulla base di un raniking. Questo, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, potrebbe essere un primo dettaglio importante sulla formula della prossima cadetteria 2020/21. Il tutto in un quadro che però resta di grande incertezza. Oggi, infatti, nel corso dell’Assemblea di Lega, si farà dietro front rispetto all’ammissione di Torino richiesta un mese e mezzo fa.

Il format tornerebbe così a 16, anche se non manca l’ipotesi a 14, considerando in bilico la situazione di Cremona e Roma. Alle due società si chiederanno infatti risposte concrete, per evitare che gli interrogativi si trascinino fino al 31 luglio, costringendo Torino a una terza, clamorosa giravolta. Soprattutto se una sola delle due dovesse alzare bandiera bianca.