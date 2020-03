Futuro di A2 e B, il Direttivo LNP: “Desiderio unanime di chiudere la stagione”

Il Consiglio Direttivo di Lega Nazionale Pallacanestro, nella seduta odierna svolta in videoconferenza, ha deliberato quanto segue.

– E’ stata analizzata approfonditamente la situazione relativa ai campionati di Serie A2 e Serie B, a seguito dell’interruzione dell’attività avvenuta in data 8 marzo;

– Si è riscontrato il desiderio unanime di portare a termine la stagione sportiva, nei modi e nei termini che le disposizioni dello Stato renderanno possibile. Consentendo cioè la piena possibilità di allenarsi (palestre), viaggiare (senza limitazioni) e giocare (disponibilità degli impianti). Di conseguenza applicando, in accordo con il Settore Agonistico FIP, la ricalendarizzazione dei campionati, a partire dalla prima data ritenuta opportuna per una corretta ripresa della piena attività agonistica, ed identificando quella ultima di termine della stagione sportiva;

– Per questo si richiede la necessaria collaborazione, positiva e propositiva, di tutte le componenti sportive coinvolte;

– LNP, tenendo in considerazione le necessità straordinarie delle Società, sul piano sportivo e gestionale, create dall’emergenza, intensificherà ulteriormente il dialogo con la FIP;

– Il Direttivo LNP, sempre valutando la situazione straordinaria venutasi a creare, ha stabilito di anticipare la data della prossima riunione al 26 marzo.

FONTE: Area Comunicazione LNP