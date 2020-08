Giorgio Tesi Group nuovo title sponsor del Pistoia Basket

Il Pistoia Basket 2000 è lieto di comunicare che Giorgio Tesi Group sarà il nuovo title sponsor della prima squadra, che parteciperà al prossimo campionato di Serie A2. Il club di via Fermi e la storica azienda pistoiese, leader in Europa nel settore del vivaismo, hanno stipulato un accordo pluriennale. Quello della Giorgio Tesi Group è un gradito ritorno sulle casacche biancorosse dopo il quinquennio condiviso tra il 2011 e il 2016, ricco di soddisfazioni e successi sportivi e non.

“È con grande piacere che annunciamo Giorgio Tesi Group come nuovo title sponsor della squadra – ha affermato Massimo Capecchi, presidente del Pistoia Basket 2000 – oggi inizia un nuovo capitolo di una storia condivisa che va avanti da molto tempo. Il legame tra il nostro club e l’azienda di Badia non si è mai interrotto e li ringraziamo per essersi messi a disposizione della società in un periodo così difficile, così come ringraziamo OriOra per il supporto che ci ha garantito nell’ultimo biennio. La Giorgio Tesi Group è sempre stata come seconda casa per i dirigenti, lo staff e i membri della squadra: siamo sicuri che lo sarà ancora e che il feeling tra le due realtà e la nostra città non potrà che rafforzarsi ulteriormente nel corso del tempo”.

“Siamo molto felici di tornare come title sponsor del Pistoia Basket 2000 – ha dichiarato Fabrizio Tesi, Legale rappresentante della Giorgio Tesi Group – con questo accordo, che rappresenta anche un atto di amore verso la città, la nostra azienda conferma ancora una volta la grande attenzione verso il mondo sportivo e le eccellenze espresse dal nostro territorio. Una rinnovata partnership tra due importanti realtà che si consolida sulla base di valori condivisi come lavoro di squadra, impegno e forte passione, determinanti per il raggiungimento dell’obiettivo che si è posto il nuovo e ambizioso progetto che ci è stato presentato dalla società. Torniamo, in un momento per tutti difficile e pieno di incertezze legate all’andamento della pandemia da Covid-19, con un impegno pluriennale, consapevoli, dopo gli splendidi cinque anni da title sponsor tra il 2011 e il 2016, di poter offrire con rinnovato entusiasmo un contributo per consolidare il legame tra la squadra, la città e la tifoseria, valore fondamentale per raggiungere, insieme, risultati di assoluto rilievo”.

“Come Special Project Manager della Giorgio Tesi Group – ha detto Giacomo Galanda, ex capitano del Pistoia Basket 2000 e recentemente eletto come atleta biancorosso del decennio – sono molto felice che l’azienda torni come title sponsor della società. Questa rinnovata partnership contribuirà, grazie a valori come passione, impegno e forte legame con il territorio, che sono convinto siano la chiave per tornare a costruire un gruppo vincente, a rinsaldare quello speciale e indispensabile legame tra la squadra e la città che già in passato ha aiutato il basket pistoiese a raggiungere importanti risultati sportivi”.

Giorgio Tesi Group è un’azienda pistoiese leader in Europa nel settore del vivaismo di piante ornamentali che esporta in più di 60 paesi del mondo e che vanta ben 23 vivai per 500 ettari di produzione situati nel quartier generale di Pistoia e nelle sedi di Piadena, San Benedetto del Tronto, Grosseto e Orbetello. L’azienda riveste da anni un ruolo molto importante per lo sport pistoiese con l’ambizioso Progetto Giorgio Tesi Junior, che coinvolge più di 1000 giovani appartenenti a società sportive di calcio, basket, pattinaggio, pallavolo e rugby operanti sul territorio pistoiese, nel rispetto di importanti valori come uguaglianza, correttezza, rispetto, solidarietà, partecipazione e diritto allo sport. Giorgio Tesi Group è inoltre impegnata anche nello sport professionistico come Technical Supplier di AC Milan, Official Partner di Empoli F.C. e Official Green Partner di LBA, la Lega professionistica italiana di basket.

FONTE: Uff. Stampa A.S. Pistoia Basket 2000