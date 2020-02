I nuovi orari delle Finali di A2 e Serie B alla Final Eight Coppa Italia LNP 2020

Lega Nazionale Pallacanestro rende noti i nuovi orari della Final Eight di Coppa Italia LNP 2020 Old Wild West, e relativi esclusivamente all’8 marzo, giornata delle Finali. Gli orari delle giornate del 6 e 7 marzo si intendono confermati e non suscettibili di variazione.

DOMENICA 8 MARZO

Ore 17.30 – Finale Serie B

Ore 20.15 – Finale Serie A2

Ravenna, PalaDeAndrè

La variazione è legata ad esigenze televisive, con la Finale di Serie A2 che sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, con collegamento dalle ore 19.55.

