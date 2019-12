Imola esulta, squalifica ridotta e Nikola Ivanaj subito in campo

Le Naturelle Imola Basket comunica che la Corte Sportiva di Appello ha parzialmente accolto il reclamo di urgenza eseguito ieri in merito al provvedimento disciplinare nei confronti di Nikola Ivanaj, riducendo ad una le giornate di squalifica inflitte al giocatore, autorizzandone altresì la commutazione in ammenda pecuniaria. Per cui, Ivanaj sarà regolarmente a disposizione di coach Di Paolantonio già da domenica 22 dicembre 2019 nella sfida con Montegranaro valida per la 1^ giornata del girone di ritorno di Serie A2.

FONTE: Area Comunicazione Le Naturelle Imola Basket