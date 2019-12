Imola fa ricorso per la sanzione contro Nikola Ivanaj

Le Naturelle Imola Basket comunica di aver inoltrato in data odierna, 18 dicembre 2019, alla Corte Sportiva di Appello il reclamo di urgenza avverso il provvedimento disciplinare che il Giudice Sportivo Nazionale ha inflitto al proprio tesserato Nikola Ivanaj, il quale, a seguito della partita di domenica 15/12/2019 con Forlì, veniva squalificato per due giornate a causa di un contatto con un atleta tesserato ospite. La Società Andrea Costa Imola Basket, fiduciosa che le proprie rimostranze vengano totalmente accolte, è in attesa di conoscere il responso in merito da parte della Corte Sportiva di Appello, con la speranza di poter avere a disposizione Ivanaj già per la partita di domenica 22 dicembre 2019 con Montegranaro.

Area Comunicazione

Le Naturelle Imola Basket