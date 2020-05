Imola, l’11 giugno nuova assemblea dei soci per decidere tra A2 e B

In data odierna, sabato 30 maggio, si è tenuta l’assemblea dei Soci dell’Andrea Costa Imola Basket.

I Soci si sono radunati informalmente per vagliare le opzioni, messe a disposizione dall’Amministratore Unico Gian Piero Domenicali, per la stagione sportiva 2020-2021.

Vista la scadenza imminente, del 15 giugno, imposta dalla FIP, il Club ha deciso di discutere se continuare la propria avventura cestistica in serie A2 o chiedere il riposizionamento in serie B.

Ad unanimità l’assemblea ha deciso di aggiornarsi a giovedì 11 giugno alle ore 20:30, sempre presso l’Hotel Donatello, per decidere ufficialmente che strada intraprendere per la prossima stagione.

L’Amministratore Unico Gian Piero Domenicali tiene a ringraziare tutti gli Sponsor principali che fino ad oggi sono stati al fianco dell’Andrea Costa, sostenendola economicamente ed onorando i contratti pubblicitari sottoscritti, nonostante il difficile periodo storico che stiamo attraversando.

L’assemblea dei Soci chiede agli Sponsor di rimanere al fianco al Club Biancorosso, nell’eventuale prossima stagione sportiva.

FONTE: Uff. Stampa Andrea Costa Imola Basket