Imola, l’appello della società: “Facciamo gruppo e ci risolleveremo!!”

E’ giunto il momento di passare dalle troppe parole di questi giorni ai fatti, soprattutto perché le parole non sempre hanno riportato fedelmente la situazione dell’Andrea Costa Imola Basket, questo vale per tutti nessuno escluso.

Le problematiche dell’Andrea Costa rimangono, ma come detto da Domenicali nell’incontro svoltosi ieri 12 Febbraio 2020 con la squadra, lo staff tecnico e lo staff societario risultato molto positivo, è necessario far squadra in campo e fuori campo, per risollevarsi e portare a termine la stagione 2019-2020, onorando gli impegni presi con giocatori e staff nei termini indicati ieri da Domenicali, soprattutto perchè da oggi il mondo Andrea Costa ha bisogno di serenità e tranquillità per ottenere quei risultati sportivi che sono alla nostra portata, cercando di ottenere prima possibile la matematica certezza della permanenza in A2 anche per la prossima stagione sportiva.

Da oggi l’impegno così come è uscito ieri dall’incontro è fare gruppo: Dirigenza societaria, soci, giocatori, staff, sponsor e lo chiediamo anche ai tifosi, ognuno faccia la sua parte e la stagione attuale sarà conclusa e poi penseremo con più calma e serenità al Progetto 2020-2021, come è stato illustrato nell’incontro di ieri.

Domenicali ringrazia lo staff tecnico e societario, i giocatori e quei soci e sponsor che hanno creduto e credono nell’Andrea Costa Imola Basket e nel suo futuro.

FONTE: Area Comunicazione Andrea Costa Imola Basket