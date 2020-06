Inside A2 Market: tutti i rumors del giorno

EST: Dopo Marini destinazione Napoli e Benvenuti (diretto anche lui in Campania sponda Scafati), Forlì rischia di perdere anche Tommaso Oxilia. Intanto cerca di compensare la delusione con i rinnovi di Jacopo Giachetti e Davide Bruttini (fonte Quotidiano Sportivo), allontanando così le sirene rispettivamente di Tortona e di Ravenna. In entrata invece si parla di Simone Zanotti, in scadenza di contratto a Pesaro ma che sarebbe voglioso di restare in caso di A confermata dalla VL. Tornando a Ravenna (fonte Resto del Carlino), anch’essa vittima di numerosi addii (da Marino a Sergio e Treier, si parla anche di Chiumenti, Venuto e Jurkatamm), si cerca di invertire la tendenza provando a ufficializzare quanto prima il rinnovo di coach Cancellieri. In vista anche l’innesto di Nicola Natali, ultimi tre anni a Varese. E’ circolato il nome di Kenny Hasbrouck, in uscita da Verona. Piace anche l’ex Trento e Latina Riccardo Bolpin. Infine Caserta, dove sistemate in pochi giorni le caselle di coach, GM e DS (rispettivamente con Lorenzo Marruganti, Linton Johnson e Max Oldoini), la nuova proprietà accelera anche per consolidare la base finanziaria, (fonte “Il Mattino” edizione di Caserta). Tra gli accordi di sponsorship su cui si starebbe lavorando, si parla di un ritorno del marchio Decò (già main sponsor in B due anni fa), ma non si esclude neanche una partecipazione del gruppo Mapei.

OVEST: Cambio della guardia a Casale (fonte il Monferrato e il Piccolo di Alessandria). Il presidente Giancarlo Cerutti, da vent’anni alla guida della società, sta ora vivendo un momento difficile per la crisi dell’azienda di famiglia. A breve però dovrebbero essere annunciate importanti novità. Probabile infatti passo in avanti di una cordata di imprenditori locali, capitanati da Simone Zerbinati e Guido Repetto, quest’ultimo da undici anni al fianco della Junior come main sponsor con il marchio Novipiù e corteggiato in questo periodo anche da altre “sirene” (Torino in primis). Per quanto riguarda invece l’organico rossoblù, si è iniziato a ragionare con coach Mattia Ferrari sulla possibilità di un rinnovo contrattuale. Sono ancora sotto contratto capitan Martinoni, Fabio Valentini, Denegri e Tomasini (gli ultimi due con possibilità di uscire dal contratto). Luca Cesana, invece, è vicino all’accordo con l’Assigeco Piacenza. Assigeco che sarebbe interessata anche a Federico Massone, tassello di una Biella dove la situazione resta critica (fonte La Stampa e il Cittadino di Lodi). E’ stata pagata l’ultima rata della scorsa stagione, ma già entro questo fine settimana sarà fissato la riunione dei soci che a questo punto diventa lo snodo-chiave per il futuro del club. Dall’allarme lanciato due settimane fa dopo la precedente riunione sembra non essere cambiato molto.