Inside A2 Market: tutti i rumors del giorno

QUI FERRARA: Dopo ben sette conferme, è tra le primissime a poter puntare i riflettori del suo mercato sugli americani. Sul taccunio (fonte “Il Resto del Carlino Ferrara”), ci sarebbero guardie e ali forti, in cima LaMarshall Corbett e Nik Raivio. Ma non si esclude un tentativo con Jalen Cannon, che al momento ha rifiutato anche una proposta di A a Varese, e Andy Ogide, ex Roseto, Piacenza e San Severo. Si cerca anche un ultimo senior italiano, l’ala piccola del quintetto, e a Spiro Leka e soci non dispiacerebbe una rinnovo di Andrea Casella.

QUI MANTOVA: Dopo l’addio di Riccardo Visconti e Rotnei Clarke, quasi certo anche l’addio a Giovanni Poggi (fonte “La Voce di Mantova”). Trattative in corso invece per trattenere Maspero e Raspino, in canna un possibile ritorno di Alessandro Amici dopo due stagioni. Altro possibile ritorno quello di Andrea Albertini, dopo una stagione in B a Scauri.