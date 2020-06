Inside A2 Market: tutti i rumors del giorno

Ferrara continua a sondare il mercato a stelle e strisce. Per lo spot di ala forte (fonte “La Nuova Ferrara), un profilo valutato è quello Markus Kennedy, ex Pistoia che ha cominciato a San Severo l’annata 2019/2020. Per quanto riguarda l’esterno, in pole c’è sempre Nik Raivio, corteggiato anche da Udine (interessata intanto a Campogrande e Marino), Mantova (che dovrebbe annunciare a breve Bonacini) e Verona. Formazione scaligera che dovrebbe ufficializzare i tasselli di Lorenzo Caroti e l’ex Cantù e Treviglio Corban Collins (fonte “Corriere di Verona), senza contare i probabili rinnovi di Jones, Rosselli, Severini e Tomassini. Non resterà Kenny Hasbrouck nel mirino di Trapani, dove invece non resterebbe LaMarshall Corbett. Quanto ai lunghi si tratta con Candussi e Poletti. Infine a Caserta, in ottica di riconferma, si aspetta il sì di Hassan e Paci mentre si tratta con capitan Marco Giuri (fonte “Cronache di Caserta”). Qualche chance anche per Valentini, con l’alternativa di essere girato in prestito altrove per farsi le ossa.