Inside A2 Market: tutti i rumors del giorno

EST: Dopo la riconferma di Matteo Ferrara, il classe ’97 pare destinato a dividere i minuti con l’ex Montegranaro e Napoli Martino Mastellari (fonte La Voce di Mantova). Intanto, con un laconico post sul suo profilo social, anche Tommaso Oxilia sembra pronto a lasciare Forlì direzione Ravenna (fonte Il Resto del Carlino). L’ex prospetto virtussino sarà l’erede di Luigi Sergio, intanto la Manetti lavora anche sul tassello di play (interessa l’ex play di Udine Penna), mentre per il reparto esterni piace anche Davide Denegri, il cui futuro a Casale pare incerto. In quota under si rinnoverà con Venuto, anche Chiumenti pare blindato, sul pacchetto lunghi piace molto il ’98 ex Imola e Cantù Alessandro Simioni. Infine a Caserta (fonte Cronache di Caserta), la prima ufficialità potrebbe essere quella di Salvatore Parrillo, il che non libererebbe affatto capitan Giuri. Tuttavia il play ha un’opzione di uscita dal biennale esercitabile entro il 30 giugno, e se accettasse di proseguire, allora Marruganti potrebbe spostare le sue mire per i due extracomunitari sugli spot di 3, 4 o 5.

OVEST: La società sabina (fonte Il Messaggero), sul fronte esterni, punta a trattenere Marco Passera, Pastore e Stefanelli. Ma si potrebbe anche riproporre pure il regista Fumagalli, infortunatosi a un crociato e operato poco prima del lockdown. Sotto canestro, invece, si parla di un centrone straniero con due quattro/cinque, uno dei quali potrebbe essere il cavallo di ritorno Dario Zucca, nome di un lotto corposo che comprende Chiarastella, Masciadri, Delas e Serpilli. Spostandoci a Tortona, si fa rovente la pista Lorenzo Ambrosin (fonte Il Piccolo di Alessandria). Probabile la conferma in bianco-nero di Mascolo, mentre a Casale la neonata JB Monferrato è al lavoro per sciogliere i nodi della conferma di coach Mattia Ferrari e del prestito di Gora Camara dalla Virtus Bologna. Ma restano in aperto anche il dossier di capitan Martinoni.