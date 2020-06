Inside A2 Market: tutti i rumors del giorno

Da oggi, a meno di clamorosi cambi di rotta, Verona si concentrerà sull’A2. Al 99,9 per cento sarà no alla proposta di ritorno in Serie A: mancano le risorse per un budget minimo da 3,5 – 4,5 milioni, manca la norma sul credito d’imposta voluta dall’ex patron Vicenzi per entrare nel progetto. Si riparte (fonte Corriere di Verona) da coach Diana al timone,confermati Tomassini, Severini, Rosselli, Jones, Candussi e Poletti, unica new entry Lollo Caroti. Ad oggi mancherebbero solo la guardia americana e il quarto lungo. Al lavoro anche Ravenna, che dopo Oxilia e Denegri, senza contare gli affari Simioni e Cinciarini praticamente chiusi, sembra pronta al primo colpo USA (fonte Il Resto del Carlino): si tratterebbe dell’americano Samuel Givens, classe ’89, ala grande, che sarebbe al debutto in Italia dopo esperienze in Olanda, Francia, Germania, Israele e Finlandia. Spostandoci a Milano (fonte La Prealpina), sembra tutto pronto per i rinnovi di Nik Raivio e Matteo Montano, mentre sarà Stefano Bossi il sostituto di Gherardo Sabatini. A Caserta (fonte “Il Mattino edizione Caserta), radio mercato rilancia i nomi di Stefano Parrillo e di Domenico Marzaioli come prime mosse in entrata della. Parrillo ha indossato la maglia bianconera dal 2008 al 2011, mentre Marzaioli, nativo di Maddaloni dove è cresciuto anche cestisticamente, ha giocato con la maglia della Juvecaserta dal 2009 al 2015. Spiragli in fondo al tunnel anche per la questione BAT. Il club avrebbe raggiunto un’intesa per dilazionare la somma dovuta (200mila euro circa), con poco più del 40 per cento da versare entro martedì 30 giugno e la restante parte a partire da settembre. In questo modo verrebbe rilasciate le liberatorie per consentire l’iscrizione. Ma se a settembre non si procedesse alla seconda tranche, scatterebbe un nuovo blocco del mercato.