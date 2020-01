Ivanaj e Taflaj in nazionale, cambia la data di Imola-Orzinuovi

Le Naturelle Imola Basket comunica che la partita casalinga con Orzinuovi di domenica 23 febbraio 2020 è ufficialmente posticipata a mercoledì 26 febbraio 2020, con palla contesa al PalaRuggi alle ore 20.30.

Lo spostamento è stato programmato alla luce della convocazione in Nazionale albanese degli atleti Nikola Ivanaj e Celis Taflaj. L’Andrea Costa esprime grande orgoglio e soddisfazione per la chiamata in Nazionale maggiore dei suoi tesserati, che parteciperanno a due sfide internazionali in programma giovedì 20 febbraio (Portogallo-Albania) e domenica 23 febbraio (Albania-Cipro), valevoli per le Pre-qualificazioni europee ai prossimi Mondiali FIBA del 2023.

Ivanaj e Taflaj lasceranno l’Italia domenica 16 febbraio 2020, ovvero il giorno successivo alla sfida esterna con Ferrara di sabato 15 febbraio 2020, per fare poi ritorno lunedì 24 febbraio 2020 ed essere regolarmente a disposizione per la sfida con Orzinuovi.